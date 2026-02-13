VISOKI SAVET TUŽILAŠTVA NIJE USVOJIO DNEVNI REDČ Tužioci za JTOK nisu izabrani

VISOKI savet tužilaštva (VST) nije usvojio dnevni red današnje sednice, na kojem je jedna od predloženih tačaka bio izbor javnih tužilaca za Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK), te je sednica prekinuta, nakon što su članovi Saveta više od četiri sata raspravljali o pojedinačnim tačkama i o drugim pitanjima koja nisu bila na dnevnom redu.

Sledeća sednica VST je zakazana za 23. februar, a na dnevnom redu te sednice trebalo bi da se nađe i donošenje odluka o upućivanju javnih tužilaca u JTOK i druga javna tužilaštva.

Ministar je takođe na početku današnje sednice predložio da odlučivanje o izboru javnih tužiaca u JTOK usledi posle odlučivanja o upućivanju javnih tužilaca koje je oročeno do 9. marta, ističući da niko nema ekskluzivno pravo da bude upućen u neko tužilaštvo, a naročito specijalizovana tužilaštva u kojima tužioci primaju duple plate.

Ministar pravde Nenad Vujić je predložio da se sednica o upućivanju odloži za 27. februar, odnosno da se održi nekoliko dana kasnije, kako bi se pribavile bezbednosne provere za sve javne tužioce koji žele da budu upućeni u JTOK.

Autor: Dalibor Stankov