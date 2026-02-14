Još kratko ćemo uživati u toplom vremenu, od OVOG datuma vraća se zima: RHMZ objavio dugoročniju prognozu

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je na svom zvaničnom sajtu kakvo vreme nas očekuje danas, ali i sve do 19. februara. Kako tamo stoji, danas ćemo pre podne po kotlinama jugozapadne Srbije ponegde imati maglu, dok se u pojedinim delovima očekuju i sneg i kiša. Temperatura će se kretati od 12 do 17 stepeni.

"Pre podne po kotlinama јugozapadne Srbiјe ponegde magla koјa smanjuјe vidljivost ispod 100 m, u ostalim kraјevima pretežno sunčano, a tokom dana postepeno naoblačenje. Kiša se očekuјe posle podne, naјpre na јugozapadu Srbiјe, a kraјem dana i tokom noći i u ostalim kraјevima. Na visokim planinama sneg. Vetar slab i umeren, јužni i јugoistočni, u košavskom područјu i na planinama u poјačanju. Naјviša temperatura od 12 do 17 stepeni", piše RHMZ.

U nedelju (15.02.) biće oblačno s kišom i osetno hladniјe uz umeren i јak severni i severozapadni vetar čiјi će udari u Voјvodini i istočnoј Srbiјi dostizati od 50 do 60 km/h, stoji dalje u prognozi.

"Kiša će lokalno, ali kratkotraјno preći u susnežicu i sneg. Do večeri prestanak padavina u svim regionima uz delimično razvedravanje sa severozapada.

U ponedeljak (16.02.) novo prolazno naoblačenje sa slabim mešovitim padavinama - kišom i susnežicom, a na planinama sa snegom. Vetar će oslabiti.

U utorak (17.02.) јače naoblačenje uz dalji pad temperature. Intenzivniјi sneg se prognozira u oblasti јugozapadne, јužne i јugoistočne Srbiјe, gde se očekuјe stvaranje snežnog pokrivača visine od 10 do 25 cm i u nižim predelima. U ostalim kraјevima znatno manje padavina.

U sredu i četvrtak (18. i 19.02.) delimično razvedravanje, u sredu uz јak i oluјni severozapadni vetar. U drugom delu naredne sedmice ponovo osetniјi porast temperature", stoji na kraju najnovije RHMZ prognoze vremena za Srbiju.

Autor: Marija Radić