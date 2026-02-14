PROMENJENO RADNO VREME ZA SRETENJE: Evo kako će tokom praznika raditi prodavnice, pijaca i prevoz u Beogradu

Povodom predstojećeg Dana državnosti – Sretenja, u Beogradu će važiti izmenjeno radno vreme zanatskih, trgovinskih i ugostiteljskih objekata, kao i javnog prevoza. Kako bi građani mogli na vreme da planiraju svoje obaveze, Sekretarijat za privredu i javna komunalna preduzeća objavili su detaljan raspored rada za 15, 16. i 17. februar.

Prodavnice i zanatski objekti

Radno vreme trgovina prilagođeno je prazničnom režimu, ali uz obavezna dežurstva u ponedeljak i utorak:

Nedelja, 15. februar: Većina prodavnica (dežurni objekti) može biti zatvorena.

Ponedeljak i utorak, 16. i 17. februar: Prodavnice moraju raditi najmanje od 09:00 do 12:00 časova.

Svi objekti mogu raditi duže od propisanog minimuma, a nespecijalizovane prodavnice (neprehrambena roba) mogu ostati zatvorene tokom oba dana praznika.

Benzinske stanice: Na državnim putevima rade 24 sata, dok ostale u gradu moraju raditi bar od 06:00 do 20:00.

Važna napomena: Svi trgovci su dužni da raspored radnog vremena istaknu na vidno mesto najkasnije tri dana pre praznika.

Pijace i parkinzi

Ljubitelji svežih namirnica neće morati da brinu, jer većina pijaca nastavlja sa radom po uobičajenom receptu:

Zelene pijace: Rade normalno od 06:00 do 19:00 (sva tri dana).

Pijaca "Palilula": Otvorena od 07:00 do 21:00.

Pijaca cveća "Krnjača": Od 08:00 do 19:00.

Buvljak "Miljakovac": Radi 15. i 17. februara (08:00–20:00), dok će u ponedeljak, 16. februara, biti zatvoren.

Garaže i parkinzi na pijacama "Palilula", "Stari Merkator", "Zemun" i "Smederevski đeram" radiće non-stop (00–24h), dok će parking na Banjici i Zelenom vencu raditi do 21:00.

Javni prevoz

Iz Sekretarijata za javni prevoz napominju da će na ulicama biti znatno manje vozila nego radnim danima.

U ponedeljak (16. februar) i utorak (17. februar) na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama važiće nedeljni red vožnje.

Autor: D.Bošković