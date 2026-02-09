AKTUELNO

Društvo

Radno vreme za Sretenje: Evo kada i dežurni objekti mogu da budu ZATVORENI, a ko mora da radi non-stop

Izvor: Blic, Foto: Pixabay.com, Tanjug ||

Radno vreme trgovinskih i zanatskih objekata na Sretenje-Dan državnosti Srbije određeno je odredbama Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda, saopšteno je iz Sekretarijata za privredu.

U nedelju 15. februara dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni. U ponedeljak 16. februara dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje u vremenu od 9 do 12 sati, a ista satnica važi i za utorak 17. februara.

Na dan državnog praznika - Sretenje (15. i 16. februara), nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo pretežno neprehrambenog asortimana i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.

Pumpe non-stop

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda rade od 00 – 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu rade najmanje u vremenu od 6 do 20 sati.

Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje 3 dana pre dana državnog i drugog praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti za vreme državnog praznika - Dan državnosti Srbije - Sretenje mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od radnog vremena navedenog u ovom Saopštenju.

Autor: D.Bošković

#Srbija

#apoteka

#dan drzavnosti

#non stop

#objukti

#radno vreme

POVEZANE VESTI

Društvo

RADNO VREME ZA SRETENJE: Kada prodavnice mogu da budu zatvorene, a kada su u obavezi rade! Evo šta kaže zakon

Društvo

OVO JE RADNO VREME ZA SRETENJE: Ko će raditi skraćeno, a ko neće uopšte, a evo kako će funkcionisati javni prevoz

Društvo

IMATE JOŠ SAMO MALO VREMENA ZA ODLAZAK U NABAVKU! Radno vreme tokom Badnje večeri, Božića i 8. januara - evo ko će MORATI DA RADI

Društvo

Ovo je radno vreme trgovinskih objekata u Beogradu na Sretenje

Beograd

RADNO VREME ZA PRAZNIKE: Evo kako će raditi beogradske pijace za Dan državnosti

Društvo

Ovo je detaljno radno vreme za praznike: Evo kako će raditi pijace, prodavnice i da li ćemo plaćati parking