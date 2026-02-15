U SRBIJI DANAS OSETNO HLADNIJE! Prvo nas očekuje kiša, a onda i SNEG - Evo da li se padavine očekuju i u gradovima

U Srbiji u nedelju oblačno i osetno hladnije sa kišom, na planinama sa snegom. Tokom dana i do večeri kiša će ponegde i u nižim predelima preći u susnežicu i sneg, prvo na severu i zapadu Srbije. Duvaće veoma jak severozapadni vetar, povremeno i sa olujnim udarima. Temperatura od 4 na severozapadu do 14 stepeni na jugoistoku Srbije, posle podne i uveče u osetnijem padu.
Vreme u Beogradu
U Beogradu u nedelju osetno hladnije sa kišom, uz veoma jak severozapadni vetar. Temperatura do 7 stepeni, prema kraju dana u osetnijem padu, pa je uveče moguća pojava i susnežice sa snegom.
Autor: D.Bošković