U SRBIJI DANAS OSETNO HLADNIJE! Prvo nas očekuje kiša, a onda i SNEG - Evo da li se padavine očekuju i u gradovima

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

U Srbiji u nedelju oblačno i osetno hladnije sa kišom, na planinama sa snegom. Tokom dana i do večeri kiša će ponegde i u nižim predelima preći u susnežicu i sneg, prvo na severu i zapadu Srbije. Duvaće veoma jak severozapadni vetar, povremeno i sa olujnim udarima. Temperatura od 4 na severozapadu do 14 stepeni na jugoistoku Srbije, posle podne i uveče u osetnijem padu.

Vreme u Beogradu

U Beogradu u nedelju osetno hladnije sa kišom, uz veoma jak severozapadni vetar. Temperatura do 7 stepeni, prema kraju dana u osetnijem padu, pa je uveče moguća pojava i susnežice sa snegom.

Autor: D.Bošković

