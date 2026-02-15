AKTUELNO

Društvo

U 38 MESTA ŠIROM SRBIJE PODRŠKA ZA NAJMLAĐE KOJIMA JE NAJTEŽE: Akcije NURDOR-a povodom Svetskog dana dece obolele od raka

Izvor: Beta, Foto: nurdor ||

Povodom Svetskog dana dece obolele od raka, 15. februara, Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka (NURDOR) će danas u 38 gradova i opština Srbije pirrediti humanitarne i edukativne akcije.

Biće susreta dece, roditelja, medicinskih radnika, volontera, donatora i svih koji doprinose unapređenju pedijatrijske hemato-onkologije u Srbiji. ; Akcija će biti u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Ivanjici, Koceljevi, Kragujevcu, Priboju, Valjevu, na Zlatiboru, u Lebanu, Kruševcu, Boru, Rekovcu, Čačku, Smederevu, na Ubu, u Bajinoj bašti, Požarevcu, Rumi, Zaječaru, Pećincima, Užicu, Kraljevu, Smederevskoj Palanci.

Biće akcija i u Prijepolju, Donjem Milanovcu, Jagodini, Ćupriji, Lazarevcu, Vrnjačkoj Banji, Vladičinom Han, Vranju, Leskovcu, Vlasotincu, Kladovu, Subotici, Sombori i Zrenjaninu.

Uz to će saradnji sa Institutom za transfuziju krvi dobrovoljno davanje krvi biti u Novom Sadu, Nišu i Koceljevi.

Cilj je da se motiviše javnost, ukaže na značaj kontinuirane podrške deci oboleloj od raka i njihovim porodicama. ; NURDOR promoviše solidarnost, pravednost, poštovanje ljudskih prava, jednakost i moralna odgovornost.

Autor: A.A.

