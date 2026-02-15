POTPUNI HAOS! Sneg paralisao deo Vojvodine: Saobraćaj potpuno stoji

Nakon jake kiše, drastičan pad temperature vazduha doneo je severu i zapadu Srbije zahlađenje, a u Vojvodini veje sneg.

Pojedini delovi već su se zabeleli.

Sneg je praćen olujnim severozapadnim vetrom sa udarima i preko 70 km/h.

Najkritičnija situacija je na Fruškoj Gori, gde je prava snežna vejavica, a put preko Iriškog venca potpuno je zavejan i iz pravca Novog Sada sve stoji i sve je blokirano.

Kako se može videti na društevenim mrežama, kolona vozila je ogromna.

Bez zimske opreme ne krećite na put ove večeri i izbegavajte ovaj pravac preko Fruške Gore, kao i puteve u brdsko-planinskim predelima.

Temperatura je pala na 0 stepeni i biće u daljem padu, pa će postojati opasnost i od poledice.

I dok je veći deo Srbije na udaru zimskog zahlađenja, na jugu i jugoistoku i dalje je relativno toplo, uz temperature do 14stepeni, a zahlađenje stiže tokom večeri.

Autor: S.M.