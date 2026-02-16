RHMZ IZDAO UPOZORENJE! Spremite se za smenu sunca i oblaka: Ujutru mraz, a onda toplije! Evo šta nas čeka narednih dana

U Srbiji će danas biti malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz slab do umeren jugoistočni vetar, dok se popodne očekuje naoblačenje i najviša dnevna temperatura do 11 stepeni.

Ujutru se očekuje mestimično magla ili niska oblačnost, a na području severne, zapadne i centralne Srbije slab mraz, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Posle podne postepeno uslediće naoblačenje koje će uveče u zapadnoj polovini zemlje usloviti kišu, a u brdsko-planiskim predelima jugozapadne Srbije sneg.

Jutarnja temperatura biće od -5 do 3, najviša dnevna od 6 do 11 stepeni.

Tokom noći biće oblačno vreme uz skretanje vetra na severoistočni pravac, u brdsko-planinskim predelima padaće sneg, u nižim kiša koja će postepeno prelaziti u susnežicu i sneg.

U Beogradu se ujutru očekuje slab mraz.

Tokom dana biće malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz slab do umeren jugoistočni vetar.

Posle podne uslediće postepeno povećanje oblačnosti.

Jutarnja temperatura biće oko -1, najviša dnevna oko 7 stepeni.

Tokom noći biće oblačno, povremeno sa slabom kišom, u višim delovima grada i susnežicom i snegom uz skretanje vetra na severoistočni pravac.

U utorak će biti oblačno sa snegom i osetno hladnije, uz povećanje/ formiranje snežnog pokrivača u predelima južnije od Save i Dunava, a prestanak snega očekuje se posle podne i uveče.

Na severu Srbije ujutru u utorak biće oblačno, mestimično sa kišom, susnežicom, ponegde i snegom, a tokom prepodneva očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje.

U nastavku sedmice očekuju se temperaturne oscilacije uz česta prolazna naoblačenja sa padavinama i pojačanim vetrom.

RHMZ izdao upozorenje za područje Srbije na stvaranje snežnog pokrivača Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje Srbije na stvaranje snežnog pokrivača. "U utorak (17.02.) se očekuju nove snežne padavine i to u oblastima južnije od Save i Dunava. Očekuje se od 8 do 20 cm vlažnog snega, lokalno i više. Vlažan sneg jakog intenziteta može izazvati probleme u saobraćaju i lokalne poteškoće u prenosnim sistemima, uključujući smanjenu vidljivost i nakupljanje snega na putevima", navodi se u saopštenju RHMZ. Takođe je izdato i hidrološko upozorenje da će se na Crnom Timoku kod Gamzigrada u naredna 24 časa vodostaji kretati iznad granice redovne odbrane od poplava.

Autor: Marija Radić