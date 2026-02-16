Zima pokazuje zube, novi SNEG stiže u Srbiju: Očekuje se i do 25 centimetara, EVO gde će najviše vejati

Nakon jučerađnjeg zahlađenja sa kišom i snegom, u Srbiji je došlo do stabilizacije vremena. Na severu i zapadu zemlje ovog jutra je vedro, uz mraz i temperature i do -5 stepeni, u Beogradu je -2. Na jugu i istoku je oblačnije, uz temperature u blagom plusu.

Pred nama je sunčan i ugodan dan, uz povećanje oblačnosti tokom popodneva.

Maksimalna temperatura biće od 4 na severozapadu do 12 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 7 stepeni.

Tokom večeri sve više će jačati snažan ciklon sa južnog Jadrana, koji će potom nastaviti put dalje ka istoku.

On će tokom večeri prvo zapadnim, tokom noći i ostalim predelima doneti jako naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom.

U utorak u celoj Srbiji oblačno sa kišom, u Vojvodini, na zapadu Srbije i u brdko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom.

Tokom dana kiša će u svim nižim predelima Srije preći u sneg.

Očekuju se i obilnije padavine.

Obilniji sneg sredinom dana i posle podne padaće južnije od Save i Dunava, naročito u južnim, jugoistočnim i delovima centralne Srbije, gde će pasti 10 do 20 cm snega, na planinama i do 25 cm.

Kiša će preći i u višim delovima Beograda, uz manje formiranje snežnog pokrivača.

Istovrmemeno krajem dana na severu Vojvodne će doći do razvedravanja i ono će se tokom večeri širiti i prema centralnim predelima Srbije, a očekuje se i u Beogradu.

U utorak će ponovo duvati veoma jak severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 2 na jugu do 8 na severozapadu Srbije, u Beogradu do 5 stepeni.

U sredu sunčanije i ponovo osetno toplije, potom sledi naglo zahlađenje, koje će kratkotrajno potrajati.

Dakle, pred nama je period veoma čestih temperaturnih oscilacija i perioda sa padavinama.

Autor: Marija Radić