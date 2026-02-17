AKTUELNO

ZIMA SE VRAĆA! Spremite se za kišu, sneg i olujni severac: Temperatura u padu, na snazi OVO upozorenje RHMZ-a

U Srbiji u utorak oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, uz formiranje snežnog pokrivača, a u brdsko-planinskim predelima povećanjem postojećeg, uz mećavu i vejavicu. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar.

Temperatura od 2 na jugu do 8 na severozapadu Srbije. Posle podne i uveče sa severozapada razvedravanje.

U Beogradu u utorak oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, uz formiranje snežnog pokrivača u višim delovima grada. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Temperatura od 2 do 4, tokom dana u padu.

RHMZ upozorava na sneg i stvaranje snežnog pokrivača i u nižim predelima

Danas se očekuje sneg uz formiranje snežnog pokrivača i u nižim predelima i to uglavnom južnije od Save i Dunava, navodi se u upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). 

Očekuje se od 8 do 20 cm vlažnog snega, na planinama lokalno i više. Prestanak snega uslediće krajem dana i tokom noći ka sredi.

Vlažan sneg jakog intenziteta može izazvati probleme u saobraćaju i lokalne poteškoće u prenosnim sistemima, uključujući smanjenu vidljivost i nakupljanje snega na putevima, upozorava RZMZ.

