ARBUTINA: Ukidanje moratorijuma je prvi korak, Srbija se sprema za nuklearnu budućnost i male modularne reaktore

Pitanje nuklearne energije u Srbiji više nije teorijsko, već strateško pitanje energetske bezbednosti, a država se aktivno priprema za ulazak u novu energetsku eru nakon ukidanja višedecenijskog moratorijuma, izjavio je Dalibor Arbutina, v.d. direktora „Nuklearnih objekata Srbije“.

Arbutina je istakao da se Srbija tehnički sprema za ovaj poduhvat i da su u toku izrade studija koje će definisati dalji put.

- Moratorijum je ukinut 2024. godine kroz izmene i dopune Zakona o energetici. Energetska strategija do 2040. godine, sa projekcijama do 2050, uključuje upravo i struju dobijenu iz nuklearnih elektrana - rekao je Arbutina za TV Hepi, dodajući da je prvi tender za izradu preliminarne tehničke studije dobila jedna francuska kompanija.

Veštačka inteligencija „guta“ struju: Primer Data centra u Kragujevcu

Govoreći o razlozima zašto je Srbiji potrebna nuklearna energija, Arbutina je ukazao na drastičan rast potrošnje, delom zbog klimatskih promena, a delom zbog razvoja novih tehnologija.

- Data centar u Kragujevcu u ovom trenutku troši 0,34% ukupne proizvedene struje u Srbiji. To su ogromni kapaciteti. Jedan upit na ChatGPT-u troši 10 puta više električne energije nego obična Google pretraga - upozorio je direktor.

On je dodao da tehnološki giganti poput Google-a i Amazona već prave svoje male modularne reaktore jer su svesni da će se suočiti sa nedostatkom električne energije.

Male modularne elektrane kao najbrže rešenje

Komentarišući planove da Srbija do 2042. godine priključi prvih 250 megavata (MW) nuklearnih kapaciteta, Arbutina je objasnio da je reč o snazi jedne male modularne elektrane (SMR).

- To je sasvim dobro za početak i najbrže što bi moglo da se napravi u Srbiji. Modularno znači da može da se doda još blokova, do 1250 MW. Male modularne elektrane postaju hit u svetu, Kina ih već pravi, a 19 zemalja razvija 80 prototipova. One su fakat budućnost - ocenio je Arbutina.

Imamo li kadrove?

Na česta pitanja da li Srbija ima stručnjake za ovakav poduhvat, Arbutina je bio izričit da baza postoji, a da se specifični kadrovi mogu obučiti tokom same izgradnje.

- Srbija ima nuklearnu prošlost, bivša Jugoslavija je bila nuklearna zemlja sa elektranom Krško. U 'Nuklearnim objektima Srbije' postoje operativni nuklearni inženjeri i to je jedina nuklearna baza u ovom trenutku. Izgradnja traje 10 do 15 godina, što je sasvim dovoljno vremena da se obuče inženjeri i tehničari koji će upravljati elektranom, kao što je to uradila Finska - objasnio je on.

Izbor partnera: Odluka za narednih 100 godina

Arbutina je naglasio da u svetu postoji pet sila koje proizvode nuklearne elektrane: Kina, Južna Koreja, Rusija, Amerika i Francuska.

- Sa stručne strane, koju god od tih pet tehnologija da izaberemo, nećemo pogrešiti. Međutim, to je politička odluka jer se bira strateški partner za narednih 100 godina – toliko iznosi vek trajanja elektrane, od izgradnje do dekomisije - istakao je Arbutina.

Direktor „Nuklearnih objekata Srbije“ zaključio je da je strah od nuklearne energije posledica neznanja i straha od „nevidljivog“ zračenja, te da je ključ u edukaciji stanovništva pre eventualnog referenduma.

- Kao stručnjak ne bežim od referenduma, ali je naša uloga da pre toga ubedimo narod da je to najbezbedniji i najstabilniji izvor energije, koji ne zavisi od sunca ili vetra - poručio je Arbutina.