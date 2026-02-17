SNEG OKOVAO SRBIJU: Nižu se hitna upozorenja nadležnih službi

Sneg ovog jutra veje širom Srbije, a upozorenje za intezivne snežne padavine izdao je i Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ). Na putevima širom Srbije potpuni je kolaps - vozila mile i stvaraju se velike gužve zbog čega se oglasilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Čiste se putni pravci, mehanizacija u pripravnosti

Ekipe Zimske službe JKP "Šumadija" sve vreme su na terenu i intenzivno čiste ulice u Kragujevcu.

- Prohodni su putni pravci u selima Šenj, na Košutnjačkom brdu, Baljkovcu i Beloševcu dok je sva raspoloživa mehanizacija u pripravnosti i biće aktivirana u slučaju većih snežnih padavina - kažu u ovom preduzeću.

Očekuje se do 20 cm snega

Sneg pada u Beogradu, Požegi, Negotinu, Zaječaru, Gornjem Milanovcu, Kraljevu, ali i na Kopaoniku, Zlatiboru, Tari, Divčibarima... Snega ima i na Javoru, Zlataru, Murtenici, obelela su sva sela u podnožju ovih planina, pa i meštani udaljenih zaseoka očekuju da će im neko u toku dana očistiti put.

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, danas se očekuje sneg uz formiranje snežnog pokrivača i u nižim predelima i to uglavnom južnije od Save i Dunava.

- Očekuje se od 8 do 20 cm vlažnog snega, na planinama lokalno i više. Prestanak snega očekuje se krajem dana i tokom noći ka sredi. Vlažan sneg jakog intenziteta može izazvati probleme u saobraćaju i lokalne poteškoće u prenosnim sistemima, uklјučujući smanjenu vidlјivost i nakuplјanje snega na putevima - navode u RHMZ.

Eipe uzičkih puteva su cele noći bile na terenu i radile na prohodnosti saobraćajnica.

- Naše ekipe su raspoređene po terenu, angažovali smo 18 kamiona i 4 grejdera. Sneg i sada bez prekida veje u ovom kraju, pa apelujemo na sve vozače da budu oprezni u saobraćaju - kaže Alen Mušanović iz Puteva "Užice".

Hitno se oglasio MUP

Zbog intenzivnih snežnih padavina koje su zahvatile veći deo zemlje, saobraćaj se na brojnim putnim pravcima odvija otežano i usporeno, a posebno su izražene gužve na prilazima zimskim turističkim centrima.

Autor: Iva Besarabić