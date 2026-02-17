Sneg se ne šali, već je zavejao OVAJ deo Srbije: Gužve na putevima, potreban dodatni OPREZ (VIDEO)

Snežna oluja besni ovog jutra na zapadu Srbije. Širom zapadne Srbije veje sneg i već ovog jutra napadalo je 10 cm snega.
Kritična situacija je na području celog Zlatibora i Tare, ali i šireg područja Bajine Bašte, Užica, Arilja, Ivanjice, Gornjeg Milanovca i Požege.
Putevi u ovim predelima Srbije su pod snegom i veoma su klizavi, pa bez zimske opreme ne krećite na put.
Veoma je otežana situacija na putevima, naročito preko Borove Glave, kao i na delu auto-puta kod Gornjeg Milanovca.
Na putu Tara - Bajina Bašta preko kolovoza se srušilo i drveće pod težinom snega, pa je saobraćaj u prekidu.
Sneg je praćen i vrlo jakim severozapadnoim vetrom, koji stvara pravu mećavu.
U ovom času jaka kiša prešla je u obilni sneg i širom centralne Srbije, Šumadije i viših delova Beograda, naročito na južnom obodu grada.
Sneg veje i na istoku Srbije.
Autor: Marija Radić