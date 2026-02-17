AKTUELNO

Društvo

Sneg se ne šali, već je zavejao OVAJ deo Srbije: Gužve na putevima, potreban dodatni OPREZ (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/JOVAN NIKOLIĆ ||

Snežna oluja besni ovog jutra na zapadu Srbije. Širom zapadne Srbije veje sneg i već ovog jutra napadalo je 10 cm snega.

Kritična situacija je na području celog Zlatibora i Tare, ali i šireg područja Bajine Bašte, Užica, Arilja, Ivanjice, Gornjeg Milanovca i Požege.

Putevi u ovim predelima Srbije su pod snegom i veoma su klizavi, pa bez zimske opreme ne krećite na put.

Veoma je otežana situacija na putevima, naročito preko Borove Glave, kao i na delu auto-puta kod Gornjeg Milanovca.

Na putu Tara - Bajina Bašta preko kolovoza se srušilo i drveće pod težinom snega, pa je saobraćaj u prekidu.

Sneg je praćen i vrlo jakim severozapadnoim vetrom, koji stvara pravu mećavu.

U ovom času jaka kiša prešla je u obilni sneg i širom centralne Srbije, Šumadije i viših delova Beograda, naročito na južnom obodu grada.

Sneg veje i na istoku Srbije.

ZIMA SE VRAĆA! Spremite se za kišu, sneg i olujni severac: Temperatura u padu, na snazi OVO upozorenje RHMZ-a

Autor: Marija Radić

#Saobraćaj

#Sneg

#Zima

#drveće

#putevi

