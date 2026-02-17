POSLE SNEŽNE MEĆAVE, TEMPERATURA SKAČE NA +18! Ali onda sledi novi obrt! Evo kakvo nas vreme čeka u narednim danima

Nakon današnjeg snežnog talasa koji je napravio haos širom Srbije, meteorološka situacija u Srbiji se naglo menja. Prema najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), pred nama je period temperaturnih oscilacija i jakog vetra, a negde temperatura skače na čak +17, 18 stepeni!
Iako se tokom noći očekuje prestanak padavina, sreda donosi novi izazov – “žuti” meteoalarm zbog olujnih udara severozapadnog vetra, koji će u istočnoj Srbiji dostizati brzinu od preko 60 km/h. Ipak, uz vetar stiže i otopljenje, pa će maksimalne dnevne vrednosti već sutra prelaziti 10 stepeni Celzijusa.
U nastavku nedelje očekuje nas pravi “vremenski rolerkoster”, od sunčanih intervala u četvrtak do novog jačeg naoblačenja sa padavinama već u petak.
Potencijalno opasno vreme u sredu
U vremenskoj prognozi RHMZ je najavljeno da će u Srbiji sutra ujutro i delom pre podne na severu biti pretežno vedro uz slab mraz, u ostalim krajevima pretežno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom ili snegom.
U toku dana se očekuje promenlјivo oblačno i toplije, na istoku i jugoistoku Srbije još ponegde sa slabim padavinama. Duvaće umeren i jak zapadni i severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije dostizati udare olujne jačine.
Jutarnja temperatura od -2 do 2 stepena, najviša od 6 do 11 stepeni. U Beogradu će biti malo i umereno oblačno, najniža temperatura 2 stepena, najviša dnevna 9 stepeni.
Meteoalarm za sredu
U istočnoj Srbiji udari vetra dostizaće brzinu veću od 60 km/h. Uključen je “žuti” meteoalarm, prvi stepen upozorenja zbog moguće:
- štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini
- problema u transportu i saobraćaju (zanošenje automobila na putevima)
- štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću ( lomljenje manjih i tanjih grana)
- problema u građevinarstvu - naročitu u radu sa kranovima
- indirektne opasnosti od povređivanja ljudi i životinja
- otežava već tešku situaciju ( šumski i drugi požari, ekološka katastrofa, ometanje akcija spašavanja)
Vremenska prognoza za Beograd
- Vreme može biti potencijalno opasno. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike – upozorava RHMZ.
Sunčani intervali i novo naoblačenje
U Srbiji će u četvrtak jutro biti pretežno vedro i hladno, na severu umereno oblačno. U toku dana promenljivo oblačno i toplije, na severu i zapadu zemlje ponegde sa kišom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u toku dana u pojačanju.
Najniža temperatura od -5 do 3 stepena, a najviša od 9 stepeni na istoku do 17 stepeni na zapadu Srbije. U Beogradu se očekuje pretežno sunčano vreme sa najnižom jutarnjom temperaturom od 3 stepeni i najvišom dnevnom 15 stepeni.
Zahlađenje, kiša, susnežica i sneg
U petak stiže naoblačenje sa kišom u sve krajeve, a posle podne i zahlađenje uz pojačan severni vetar, pa se očekuje prelazak kiše u sneg prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim predelima. Uveče i u toku noći prestanak padavina.
Vetar ujutro i pre podne umeren i jak južni i jugoistočni, posle podne u skretanju na umeren i jak severozapadni.
Najniža temperatura od 0 do 8 stepeni, a najviša od 6 do 13 stepeni, posle podne i uveče u osetnijem padu. u Beogradu će padati kiša, minimalna temperatura 7 stepeni, maksimalna 9 stepeni.
Uveče i u toku noći prestanak padavina, a na severozapadu Srbije razvedravanje
Suvo i hladno u subotu
Prvog dana vikenda, u subotu, ujutru će biti slabog, ponegde i umerenog mraza. Tokom dana će biti pretežno oblačno, uglavnom suvo i hladno, na severu i zapadu sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren severozapadni, uveče u skretanju na slab južni.
Najniža temperatura od -6 do 0 stepeni, a najviša od 0 do 3 stepeni. U Beogradu će biti promenjivo oblačno. Najniža temperatura -3 stepen, maksimalna 3 stepena.
Meteorolozi upozoravaju da će u nižim predelima najniža temperatura biti niža od -5 stepeni, a u višim krajevima nića od -10 stepeni.
Jutarnji mraz i novo otopljenje
Od 22. do 26. februara u Srbiji će biti uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima.
- Za vikend pretežno oblačno i hladnije, naročito ujutro kada se očekuje slab, ponegde i umeren mraz, a moguća je i retka pojava slabih padavina. U nedelju jutro hladno sa slabim do umerenim mrazem. U toku dana pretežno oblačno i malo toplije uz retku pojavu slabih padavina.Naredne sedmice suvo sa sunčanim intervalima i osetno toplije – poručuju iz RHMZ.
U Beogradu će u nedelju biti promenjivo oblačno. Minimalna temperatura će biti -1 stepen, maksimalna 8 stepeni.
Bioprognoza za sutra
"Očekivane biometeorološke prilike će nepovolјno uticati na hronično obolele i osetlјive osobe, pa im se savetuje oprez. Poseban oprez se savetuje srčanim i kardio-vaskularnim bolesnicima. Kod meteoropata su moguće umor, glavobolјa i bolovi u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna pažnja", navodi se na sajtu RHMZ.
Autor: Jovana Nerić