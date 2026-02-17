POSLE SNEŽNE MEĆAVE, TEMPERATURA SKAČE NA +18! Ali onda sledi novi obrt! Evo kakvo nas vreme čeka u narednim danima

Nakon današnjeg snežnog talasa koji je napravio haos širom Srbije, meteorološka situacija u Srbiji se naglo menja. Prema najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), pred nama je period temperaturnih oscilacija i jakog vetra, a negde temperatura skače na čak +17, 18 stepeni!

Iako se tokom noći očekuje prestanak padavina, sreda donosi novi izazov – “žuti” meteoalarm zbog olujnih udara severozapadnog vetra, koji će u istočnoj Srbiji dostizati brzinu od preko 60 km/h. Ipak, uz vetar stiže i otopljenje, pa će maksimalne dnevne vrednosti već sutra prelaziti 10 stepeni Celzijusa.

​U nastavku nedelje očekuje nas pravi “vremenski rolerkoster”, od sunčanih intervala u četvrtak do novog jačeg naoblačenja sa padavinama već u petak.

Potencijalno opasno vreme u sredu

U vremenskoj prognozi RHMZ je najavljeno da će u Srbiji sutra ujutro i delom pre podne na severu biti pretežno vedro uz slab mraz, u ostalim krajevima pretežno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom ili snegom.

U toku dana se očekuje promenlјivo oblačno i toplije, na istoku i jugoistoku Srbije još ponegde sa slabim padavinama. Duvaće umeren i jak zapadni i severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije dostizati udare olujne jačine.

Jutarnja temperatura od -2 do 2 stepena, najviša od 6 do 11 stepeni. U Beogradu će biti malo i umereno oblačno, najniža temperatura 2 stepena, najviša dnevna 9 stepeni.

Meteoalarm za sredu

U istočnoj Srbiji udari vetra dostizaće brzinu veću od 60 km/h. Uključen je “žuti” meteoalarm, prvi stepen upozorenja zbog moguće:

- štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini

- problema u transportu i saobraćaju (zanošenje automobila na putevima)

- štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću ( lomljenje manjih i tanjih grana)

- problema u građevinarstvu - naročitu u radu sa kranovima

- indirektne opasnosti od povređivanja ljudi i životinja

- otežava već tešku situaciju ( šumski i drugi požari, ekološka katastrofa, ometanje akcija spašavanja)

Vremenska prognoza za Beograd

- Vreme može biti potencijalno opasno. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike – upozorava RHMZ.

Sunčani intervali i novo naoblačenje

U Srbiji će u četvrtak jutro biti pretežno vedro i hladno, na severu umereno oblačno. U toku dana promenljivo oblačno i toplije, na severu i zapadu zemlje ponegde sa kišom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u toku dana u pojačanju.

Najniža temperatura od -5 do 3 stepena, a najviša od 9 stepeni na istoku do 17 stepeni na zapadu Srbije. U Beogradu se očekuje pretežno sunčano vreme sa najnižom jutarnjom temperaturom od 3 stepeni i najvišom dnevnom 15 stepeni.

Zahlađenje, kiša, susnežica i sneg

U petak stiže naoblačenje sa kišom u sve krajeve, a posle podne i zahlađenje uz pojačan severni vetar, pa se očekuje prelazak kiše u sneg prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim predelima. Uveče i u toku noći prestanak padavina.

Vetar ujutro i pre podne umeren i jak južni i jugoistočni, posle podne u skretanju na umeren i jak severozapadni.

Najniža temperatura od 0 do 8 stepeni, a najviša od 6 do 13 stepeni, posle podne i uveče u osetnijem padu. u Beogradu će padati kiša, minimalna temperatura 7 stepeni, maksimalna 9 stepeni.

Uveče i u toku noći prestanak padavina, a na severozapadu Srbije razvedravanje

Suvo i hladno u subotu

Prvog dana vikenda, u subotu, ujutru će biti slabog, ponegde i umerenog mraza. Tokom dana će biti pretežno oblačno, uglavnom suvo i hladno, na severu i zapadu sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren severozapadni, uveče u skretanju na slab južni.

Najniža temperatura od -6 do 0 stepeni, a najviša od 0 do 3 stepeni. U Beogradu će biti promenjivo oblačno. Najniža temperatura -3 stepen, maksimalna 3 stepena.

Meteorolozi upozoravaju da će u nižim predelima najniža temperatura biti niža od -5 stepeni, a u višim krajevima nića od -10 stepeni.

Jutarnji mraz i novo otopljenje

Od 22. do 26. februara u Srbiji će biti uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima.

- Za vikend pretežno oblačno i hladnije, naročito ujutro kada se očekuje slab, ponegde i umeren mraz, a moguća je i retka pojava slabih padavina. U nedelju jutro hladno sa slabim do umerenim mrazem. U toku dana pretežno oblačno i malo toplije uz retku pojavu slabih padavina.Naredne sedmice suvo sa sunčanim intervalima i osetno toplije – poručuju iz RHMZ.

U Beogradu će u nedelju biti promenjivo oblačno. Minimalna temperatura će biti -1 stepen, maksimalna 8 stepeni.

Bioprognoza za sutra

"Očekivane biometeorološke prilike će nepovolјno uticati na hronično obolele i osetlјive osobe, pa im se savetuje oprez. Poseban oprez se savetuje srčanim i kardio-vaskularnim bolesnicima. Kod meteoropata su moguće umor, glavobolјa i bolovi u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna pažnja", navodi se na sajtu RHMZ.

Autor: Jovana Nerić