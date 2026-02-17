HITNO SE OGLASIO RHMZ: Noćas nova tura padavina, stižu nam vremenske oscilacije!

Do kraja nedelje imaćemo vremenske oscilacije

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je večeras u 21:15 meteorološku najavu.

- U toku noći na severozapadu Srbije pretežno vedro, a u ostalim krajevima oblačno. Slabe padavine očekuju se još ponegde na istoku i jugoistoku Srbije, kao i u planinskim predelima.

U sredu ujutro i delom pre podne na severu pretežno vedro uz slab mraz, u ostalim krajevima pretežno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom ili snegom. U toku dana promenljivo oblačno i toplije, na istoku i jugoistoku Srbije još ponegde sa slabim padavinama. Duvaće umeren i jak zapadni i severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije dostizati udare olujne jačine. Jutarnja temperatura od -2 do 2 °S, najviša od 6 do 11 °S.



Uveče pretežno vedro u svim predelima, a vetar će biti u slabljenju.

U četvrtak promenljivo oblačno i toplije sa maksimalnom temperaturom od 9 °S na istoku do 17 °S na zapadu Srbije, a u toku noći ka petku sa zapada regiona novo naoblačenje s kišom.

U petak hladnije, naročito posle podne i uveče uz pojačan severni vetar, pa se očekuje kratkotrajni prelazak kiše u sneg, prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim predelima. Uveče i u toku noći prestanak padavina.

Za vikend pretežno oblačno i hladnije, naročito ujutro kada se očekuje slab, ponegde i umeren mraz, a moguća je i retka pojava slabih padavina.

Naredne sedmice suvo sa sunčanim intervalima i toplije.

Autor: D.Bošković