EVAKUISANE 24 OSOBE! Spasioci nakon snežne mećave upozoravaju na NOVU OPASNOST

Posle snežne mećave evakuisane su 24 osobe, a delovi Zlatiborskog okruga i dalje su bez struje. Nadležni upozoravaju na rizik od poplava zbog otopljavanja.

Problemi u snabdevanju električnom energijom još nisu u potpunosti otklonjeni u pojedinim delovima zemlje.

Davor Vidović iz Sektora za vanredne situacije rekao je da je od 15. februara do danas bilo ukupno 26 intervencija, uglavnom zbog uklanjanja oborenih stabala i pružanja pomoći drugim nadležnim službama u sanaciji posledica debelog snega u Srbiji.

Stanje na putevima u Srbiji jutros je znatno bolje nego prethodnih dana, a glavni putni pravci su uglavnom prohodni, saopštava Sektor za vanredne situacije. Ipak, tokom snežnih padavina i jakog nevremena u proteklom periodu bilo je intervencija, a problemi u snabdevanju električnom energijom još nisu u potpunosti otklonjeni u pojedinim delovima zemlje.

Davor Vidović iz Sektora za vanredne situacije rekao je za RTS da su vatrogasci-spasioci od 15. februara do danas imali ukupno 26 intervencija, uglavnom zbog uklanjanja oborenih stabala i pružanja pomoći drugim nadležnim službama u sanaciji posledica nevremena.

- Evakuisali smo ukupno 24 osobe koje su najčešće bile zarobljene u zaglavljenim vozilima - istakao je Vidović.

Problemi u elektrosnabdevanju i dalje su prisutni u delovima Zlatiborskog upravnog okruga, na teritoriji Užica, Požege, Čajetine i Bajine Bašte, kao i u pojedinim delovima Gornjeg Milanovca.

Prema rečima Vidovića, deo intervencija bio je posledica nepripremljenih putovanja i nepromišljenih izleta, iako su vremenske nepogode bile najavljene.

- Bilo je i samostalnih izleta koji nisu pogodovali ni građanima ni službama - rekao je Vidović.

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je situacija sa snabdevanjem električnom energijom na teritoriji cele zemlje daleko stabilnija, jer stabilizacija vremenskih prilika omogućava da se saniraju kvarovi.

- Ono što se poslednjih sati pojavilo je jak vetar na jugu zemlje koji nam otežava prilaz brdskim područjima. I pored te činjenice ekipe su na terenu i radiće do kasno u noć dok se ne saniraju u celosti svi kvarovi na elektrodistributivnoj mreži - rekla je Mesarović novinarima.

Prema njenim rečima, i dalje je najveći fokus na Zlatiborskom okrugu, gde postoje problemi u Bajinoj Bašti, Čajetini, Požegi, Užicu, ali su ti kvarovi u najvećoj meri sanirani i očekuje se da će u narednim satima biti u celosti uspostavljeno uredno snabdevanje kada je u pitanju Zlatiborski okrug.

Davor Vidović je apelovao na građane da se pre polaska na put obavezno informišu o vremenskim uslovima i stanju na putevima.

- Ako postoji i najmanja sumnja da možete ostati zaglavljeni, nemojte kretati na put. Ukoliko je putovanje neophodno, držite se glavnih putnih pravaca i ne koristite sporedne puteve i prečice - naglasio je Vidović.

U slučaju da dođe do zaglavljivanja, savetuje da se ne napušta vozilo.

- Mnogo lakše ćemo vas pronaći ako ostanete u vozilu. Takođe, odmah pozovite nadležne službe - vatrogasce na broj 193 ili policiju na 192 - poručio je Vidović.

Iako se u narednim danima očekuje naglo otopljavanje i porast temperature, u Sektoru za vanredne situacije upozoravaju da topljenje snega može doneti i nove izazove.

- Dobro je da se sneg koji blokira puteve otopi, ali naglo otopljavanje može dovesti do povećanja vodostaja i potencijalnih rizika od poplava - naveo je Vidović.

Autor: S.M.