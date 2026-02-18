ČETVRTO SVETLO NA SEMAFORIMA: Evo koje boje će biti i šta znači nova signalizacija

Širom sveta počela su testiranja nove vrste semafora koji bi, pored crvene, žute i zelene boje, mogli da dobiju i četvrto - belo svetlo.

Razlog za ovu promenu je sve veća prisutnost autonomnih (samovozećih) vozila u saobraćaju.

Iako se klasični sistem koristi skoro čitav vek, stručnjaci smatraju da bi nova signalizacija mogla da poboljša protok vozila i olakša prelazak na pametne saobraćajne sisteme budućnosti.

Novo belo svetlo zamišljeno je kao signal "prati tok saobraćaja" (follow-on signal). Ono bi služilo za komunikaciju sa autonomnim vozilima na raskrsnicama i u gustim kolonama, omogućavajući im da se bezbedno usklađuju i kreću efikasnije.

Dok bi autonomna vozila pratila instrukcije belog svetla, vozači klasičnih automobila nastavili bi da se oslanjaju na standardna pravila saobraćaja i postojeći sistem semafora.

Pilot-projekti trenutno se sprovode u američkoj saveznoj državi Severna Karolina, uglavnom u kontrolisanim zonama sa ograničenim saobraćajem pešaka, poput luka i industrijskih područja.



Prema istraživanjima, uvođenje ovog sistema moglo bi da skrati vreme putovanja i smanji potrošnju goriva, ali je za širu primenu potrebno da veliki procenat vozila na putevima bude autonoman.

Stručnjaci naglašavaju da bi za efikasno funkcionisanje sistema bilo potrebno da između 30% i 40% vozila bude autonomno, što znači da masovna primena još nije realna u skorije vreme.

Ipak, koncept se posmatra kao priprema za budućnost saobraćaja i pametnih gradova.

Diskusije o promenama na semaforima postoje već decenijama. Podsećanja radi, i žuto svetlo je nekada bilo novitet, predložio ga je policajac Vilijam Pots kako bi se izbegla nagla promena sa zelenog na crveno.

Autor: D.Bošković