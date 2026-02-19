Nevreme stiže u Srbiju! Očekuju nas kiša i sneg: Temperatura pada za 15 stepeni

Pred nama je pravi prolećni dan. Međutim, uskoro sledi preokret vremena.

Danas se očekuje smena sunca i oblaka. Maksimalna temperatura biće do 17, u Beogradu do 16 stepeni.

U toku večeri na severu, zapadu i jugozapadu Srbije naoblačenje sa kišom, koje će se tokom noći proširiti preko ostalih predela Srbije. Na višim planinama padaće sneg, a na planinama istočne Srbije ledena kiša.

Tokom petka centar ciklona premštaće se preko našeg područja, uz kišu i zahlađenje, a vetar će biti u skretanju na jak severozapadni. Na planinama se očekuje sneg.

Tokom dana očekuje se jače zahlađenje, pa će kiša preći u susnežicu u sneg i u nižim predelima, prvo na severu i zapadu zemlje.

Jutro će na severu biti najtopliji deo dana.

Maksimalna temperatura biće od 5 na severu Bačke do 15 stepeni u centralnim i jugoistočnim predelima, do kraja dana u svim predelima u padu.

U subotu hladno, uz kišu i sneg, ali i uz prestanak padavina sa severa.

U nedelju prolazno naoblačenja sa severa sa kišom i snegom.

Za vikend mraz, a tokom dana hladno, u subotu temperatura tek koji stepen iznad nule.

Sledeće sedmice osetno toplije i stabilnije.

Autor: Marija Radić