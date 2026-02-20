Macut sa udruženjem pacijenata obolelih od dijabetesa o unapređenju položaja obolelih

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se sa predstavnicima udruženja pacijenata obolelih od dijabetesa, sa kojima je razgovarao o unapređenju zdravstvene zaštite i položaja obolelih, kao i o dostupnosti terapije. Premijer Macut je istakao da će država nastaviti da jača sistemsku podršku ovim pacijentima unapređenjem zdravstvenih usluga i preventivnih programa.

Predsednik Vlade je naveo da će država u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje (RFZO) nastaviti aktivnosti usmerene na dalje unapređenje preventivnih programa i razvoj mera podrške osobama obolelim od dijabetesa.

U razgovoru je istaknuto da su Ministarstvo zdravlja i RFZO u prethodnom periodu preduzeli značajne korake u unapređenju dostupnosti terapija i savremenih medicinskih sredstava za pacijente sa dijabetesom, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Predstavnici udruženja ukazali su na važnost dostupnosti savremene terapije, redovnih kontrola i kontinuirane edukacije pacijenata.

Ukazano je da je neophodno posebnu pažnju posvetiti ranom otkrivanju dijabetesa, prevenciji komplikacija i kontroli bolesti.

Sagovornici su se saglasili da su dijalog institucija i udruženja pacijenata i podizanje svesti o zdravim stilovima života ključni za dugoročno unapređenje javnog zdravlja.

Sastanku su prisustvovali pomoćnik ministra zdravlja prof. dr Nebojša Tasić, predsednica Republičke stručne komisije za prevenciju i lečenje šećerne bolesti docent dr Jelica Macut i predstavnici RFZO, navedeno je u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić