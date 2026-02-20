AKTUELNO

Društvo

Ministar Selaković otvorio izložbu 'Kultura Srba u Sarajevu 1468–1941. godine' u banjalučkom Banskom dvoru

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto: Ministarstvo Kulture ||

Banja Luka, 20. februar 2026 - Ministar kulture Nikola Selaković otvorio je u banjalučkom Banskom dvoru izložbu „Kultura Srba u Sarajevu 1468–1941. godine“ koju prati i monografija, a povodom zajedničkog obeležavanja Sretenja – Dana državnosti Republike Srbije i Dana državnosti Republike Srpske.

Selaković je naglasio da je od ove godine Ministarstvo kulture Republike Srbije uz podršku predsednika Republike i Vlade, formiralo prvi put u 34 godine, koliko Republika Srpska postoji, jednu ozbiljnu programsku i kokursnu liniju „Srpska u fokusu“, kojom će se od 2026. pa u budućnosti za oblast kulture isključivo za Republiku Srpsku obezbeđivati sredstva za finansiranje različitih vrsta kulturnh projekata i programa.

„To je nešto što ćemo zajednički raditi i uveren sam da će projekata, kao što je ova izložba biti sve više, a sve će to svedočiti o jedinstvu naše kulture. Mi smo jedan čudan narod, mi možemo da imamo dva ministra kulture a kulturu samo jednu“, rekao je Selaković.

Foto: Foto: Ministarstvo Kulture

Otvarajući izložbu, Selaković je ukazao da istorija Srba u Sarajevu pokazuje koliko je očuvanje identiteta temeljna pretpostavka opstanka jednog naroda, posebno „na ovom turbulentnom i trusnom prostoru“ a da je predstavljanje publikacije i izložbe čin pamćenja, odgovornosti i istorijske pravde.

„To je istorija isprepletena stradanjima i golgotama, ali ujedno i snagom kulture pamćenja koja se prenosila sa kolena na koleno- nekada kroz narodnu pesmu, usmeno kazivanje i epsko predanje, a danas kroz arhive, muzeje, bibliotke i naučna istraživanja, kao najjača branarevizionizmu istorije i istorijskih činjenica. Ova izložba, kao i monografija predstavljaju trajno svedočanstvo da su Srbi vekovima bili ne samo prisutni, već i značajan činilac kulturnog razvoja Sarajeva. Istovremeno, ona jasno pokazuje da je kulturna baština tog grada neraskidivi deo ukupne baštine srpskog naroda“, naglasio je ministar kulture.

Foto: Foto: Ministarstvo Kulture

Napomenuo je da izložba ne iznosi samo predmete, rukopise, ikone i dokumente nego sudbinu jednog naroda ispisanu vekovnim naporima generacija Srba da opstanu, sačuvaju sebe, svoje ime, svoju veru i svoje pamćenje pod dugim i surovim tuđinskim vlastima.

„Istorija Srba u Sarajevu je istorija neprestane borbe za opstanak našeg naroda u kojoj se postojalo uprkos zabranama, pritiscima, nepravdama i pokušajima da se izbriše identitet, da se Srbi odreknu vere i korena“, dodao je Selaković.

Foto: Foto: Ministarstvo Kulture

Podsetio je da je najčvršće uporište opstanka bila Srpska pravoslavna crkva.

„Kada je bilo zabranjivano, srpsko ime se čuvalo u molitvi. Kada je bilo potiskivano ćiriličko pismo,čuvalo se u knjigama i rukopisima. Kada je bilo ugroženo postojanje, čuvalo se u porodici, u slavi, u ikoni i kandilu. Tako su Srbi u Sarajevu vekovima branili ne samo svoju veru i kulturu, već pravo da kao narod postoje“, pojasnio je Selaković i ocenio da je poseban simbol tog viševekovnog postojanja stara Srpska pravoslavna crkva u Sarajevu na Baščaršiji koja je, prema njegovim rečima, svetinja starija od osmanskog osvajanja grada, preživeli svedok vekova uprkos pritiscima tuđinske vlasti i večiti simbol srpske istrajnosti.

Autor: Iva Besarabić

#Banja Luka

#Izložba

#Kultura Srba u Sarajevu 1468–1941. godine

#Nikola Selaković

#ministar kulture

POVEZANE VESTI

Politika

'RAZLOG NAŠEG SABRANJA U ISTOČNOM SARAJEVU JE ISTINA' Premijer Vučević na izložbi 'Kultura Srba u Sarajevu 1468-1941': Srbi su autohtoni narod koji ži

Politika

PALATA REPUBLIKE SRPSKE U BOJAMA ZASTAVA RS I SRBIJE! Zgrada će povodom obeležavanja Sretenja biti osvetljena tri večeri (VIDEO)

Društvo

U susret Danu državnosti Republike Srbije Ministar sporta Zoran Gajić otvorio izložbu 'Snaga volje' u Jagodini

Društvo

Ministar Selaković u Bratislavi otvorio izložbu 'Srpski srednjovekovni manastiri u opasnosti

Politika

Prijem povodom Dana državnosti Republike Srbije u Pragu: Na prijemu bilo više od 350 zvanica (FOTO)

Društvo

Siniša Mali otvorio izložbu 'LADA - 120 Proleća'