Batut objavio nove podatke: U drugoj nedelji februara više od 8.500 slučajeva sličnih gripu u Srbiji

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas najnovije podatke o epidemiološkoj situaciji, prema kojima je na teritoriji Srbije od 9. do 15. februara zabeleženo 8.555 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Prema zvaničnim podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 128,37 na 100.000 stanovnika, što predstavlja blagi porast od 0,9 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Najugroženije mlađe kategorije

Statistika pokazuje da je najveći broj obolelih zabeležen u mlađim uzrasnim grupama:

- deca od nula do četiri godine,

- deca uzrasta od pet do 14 godina.

Laboratorijski su potvrđeni virusi gripa tip A(H1) pdm09 i A (netipizirani). Prisustvo virusa prijavljeno je na teritoriji Beograda, kao i u Nišavskom, Moravičkom, Severnobanatskom i Šumadijskom okrugu.

Situacija sa respiratornim infekcijama

Kada je reč o akutnim respiratornim infekcijama, registrovano je ukupno 11.956 slučajeva. Stopa incidencije iznosi 981,83 na 100.000 stanovnika, što je za 1,9 odsto niže u poređenju sa izveštajem iz prethodne nedelje.

Stanje u Evropi

"Batut" navodi da je grip prisutan u desetinama zemalja Evropske unije. Od tog broja, 19 država prijavilo je srednji ili viši intenzitet aktivnosti virusa, dok su 33 zemlje prijavile regionalnu ili široku rasprostranjenost gripa.

Autor: Dalibor Stankov