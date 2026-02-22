OBJAVLJENA PROGNOZA ZA NAREDNE DANE: Sledi ozbiljan vremenski OBRT! Ledenim danima je došao kraj?

RHMZ najavio promenljivo vreme: večeras oblačno u Vojvodini, a sutra moguća kiša. Temperatura do 16 °C, dolaze prolećni dani

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se najnovijom vremenskom prognozom i za večeras najavio umereno do potpuno oblačno u Vojvodini, na zapadu i jugoistoku Srbije.

Kako se dodaje, u ostalim krajevima pretežno vedro.

Vreme narednih dana

Kako se navodi u vremenskoj prognozi za predstojeće dane, sutra, tačnije u ponedeljak nas čeka prolazno naoblačenje, koje će u severnim, centralnim i istočnim krajevima ponegde usloviti kratkotrajnu kišu.

Vetar slab i umeren, uglavnom zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od -3 do 7 °C, a najviša od 12 do 16 °C.

Do srede umereno do potpuno oblačno uz dalji manji porast temperature, a u utorak mestimično s kišom.

Od četvrtka još toplije sa dužim sunčanim intervalima.

Prognoza Nedeljka Todorovića

Nedeljko Todorović je gostovanjem u emisiji "Puls Srbije" rekao da da su vremenske prilike promenljive zbog naše umerene klime. Kako tvrdi, ovakva prognoza će se zadržati do ponedeljka.

- U ponedeljak će maksimalne vrednosti biti između 12 i 17 stepeni. Temperature rastu i biće sve toplije. Od ponedeljka pa do prvih dana marta će biti natprosečno toplo, do 18 stepeni. Ponedeljak i utorak će biti oblačno uz sasvim slab sneg. Od srede pretežno sunčano vreme. Dolaze prvi vesnici proleća - rekao je Todorović.

Početak marta natprosečno toplo

Poslednji meseci bili su iznad proseka. Kako kaže, takvo natprosečno vreme će se zadržati do kraja zime. S obzirom da je poslednjih 6 godina sneg padao u aprilu, tvrdi da je veća verovatnoća da se isti scenario ponovi, ali u martu.

- Realno zahlađenje će biti oko 4, 5. marta. Ne mogu unapred tvrditi. Srednji datum pojave snežnog pokrivača na dnu je negde oko 3. ili 5. marta, a snežnih padavina je 21. i 23. mart.

Kaže da će od ponedeljka na visinama do 1.500 metara sneg brzo otopliti, a ostaće ga samo na visinama od 1.500 metara.

