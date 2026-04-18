Pripremite se za VREMENSKI OBRT! Biće kiše, grmljavine, ali i SNEGA

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić, Tanjug/Vladimir Sporčić, Tanjug AP/STA/ NEBOJŠA TEJIĆ

Vikend pred nama biće pravi prolećni. Očekuje se pretežno sunčano i toplo. Maksimalna temperatura biće od 18 do 24°C, u Beogradu do 22°C.

Danas će duvati i veoma jak severozapadni vetar.

U nedelju ujutro biće veoma hladno, uz minimalne temperature od 0 do 8, ponegde i uz slab prizmeni mraz.

Već u ponedeljak se očekuje jaka promena vremena.

Ujutro u severozapadnim, tokom dana i u ostalim delovima Srbije jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Temperatura će biti u padu i kretaće se od 14 na severozapadu do 20°C na jugoistoku Srbije.

U nastavku sedmice biće promenljivo oblačno i svežije, ponegde sa kišom i grmljavinom.

Maksimalna temperatira biće oko 15 stepeni.

Sredinom sedmice na višim planinama povremeno se očekuje i sneg, a snežna granica povremeno bi se na jugozapadu Srbije spustila na 1000 metara nadmorske visine.

Prema trenutnim prognozama, promenljivo vreme zadžaće se sve do kraja aprila.

Autor: S.M.

POVEZANE VESTI

Društvo

BIĆE I SNEGA: Ovo je tačan datum promene vremena u Srbiji

Društvo

Večeras će grmeti, evo gde: Očekuju se i pljuskovi, OVI delovi Srbije biće prvi na udaru

Društvo

Letnjih 26 stepeni, pa HLADAN TUŠ! Temperatura naglo pada, a evo koliko će trajati ova VREMENSKA PROMENA

Društvo

TEMPERATURA PADA ZA 10 STEPENI: Evo kada stiže zahlađenje sa kišom i grmljavinom - Ove delove zabeleće i SNEG

Društvo

Pljuskovi sa grmljavinom već SUTRA očekuju OVE delove Srbije: Evo gde će biti padavina i u nastavku sedmice

Društvo

Posle sunčanog dana stiže nam veliko pogoršanje vremena: Pljuskovi s grmljavinom, ponegde sneg i do 20 cm, a evo šta nas čeka sledeće nedelje