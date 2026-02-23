AKTUELNO

STIŽE PRAVO PROLEĆNO VREME! Temperatura raste na 21 stepen: Meteorolozi najavljuju preokret, pogoršanje tek oko ovog datuma

Početak sedmice donosi oblake i ponegde kišu, ali već od srede stiže stabilnije i toplije vreme. Od četvrtka se očekuju duži sunčani intervali i dalji rast temperature. Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da se narednih dana očekuje toplije vreme, kao i da od srede sledi stabilizacija vremena.

Od četvrtka toplije

- U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, malo toplije i suvo, samo na jugu Srbije ujutro vedro uz slab mraz. Vetar slab i umeren, zapadnih pravaca. Jutarnja temperatura od -3 stepena na jugu i jugoistoku Srbije do 7 stepeni u Beogradu, a najviša od 13 do 17 stepeni. Krajem dana i u toku noći na severu jače naoblačenje sa kišom. - navodi RHMZ.

Do srede umereno do potpuno oblačno uz dalji manji porast temperature, a u utorak mestimično s kišom.

- Od četvrtka još toplije sa dužim sunčanim intervalima - saopštio je RHMZ.

Biometeorološka prognoza

Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje bolesnicima sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima. Reumatski bolovi su mogući kao meteoropatska reakcija. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana koncentracija.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Marko Čubrilo najavio je da će početkom ove nedelje biti umereno oblačno i relativno toplo, dok je u utorak moguća prolazna kiša.

Temperatura i do 21 stepen

- Zatim sve do oko 8. marta najverovatnije sunčano i toplo. Slaba prolazna kiša je moguća samo u utorak i možda oko 2. marta, ali neće dolaziti do zahlađenja. Do srede uglavnom od 5 do 14 stepeni Celzijusa, a zatim još toplije od maksimume od 12 do 21 stepen Celzijusa i pravo prolećno vreme - naveo je Čubrilo na Fejsbuku.

Narednih dana, kaže, dolazi postepena tranzcija iz zime u proleće.

- Pogoršanje vremena je moguće 7. marta ali za sada o tome nema smisla pričati - dodao je Čubrilo.

