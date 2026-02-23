Ako podižete novac na ovaj način, budite oprezni - trenutak nepažnje i ostaćete bez evra na računu

Policija u Riselshajmu izdala je hitno upozorenje o metodi prevare na bankomatima koja je kriminalcima već donela hiljade evra.

To je klasična, ali veoma efikasna distrakcija. Dok žrtva obavlja transakciju na bankomatu (podizanje novca ili prenos novca), nepoznata osoba joj prilazi i ljubazno pokazuje "evro novčanicu koja leži na podu".

U trenutku kada se osoba okrene ili sagne da pogleda novac na podu, lopov uzima bankovnu karticu iz bankomata i zamenjuje je lažnom (falsifikovanom).



Lopovi obično prethodno saznaju vaš PIN gledajući preko ramena. Sa originalnom karticom i PIN-om, kriminalci podižu hiljade evra sa računa za veoma kratko vreme, izveštava magazin Feniks magazin.

Korisnici se mogu zaštititi tako što neće dozvoliti mešanje, da zaustave proces, otkažu transakciju i uzmu karticu, da sakriju PIN ili, ako sumnjaju na krađu, da odmah blokiraju karticu putem broja za hitne slučajeve svoje banke ili policije.

Autor: D.Bošković