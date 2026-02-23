SVE JE SPREMNO, KOPAONIK IH ČEKA! Željko Mitrović ispratio i treću, najmlađu grupu DECE bez roditeljskog staranja na zimovanje (FOTO+VIDEO)

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović ispratio je na zimovanje treću grupu dece bez roditeljskog staranja. Ovoga puta u čarima Kopaonika uživaće oni najmlađi.

I treća grupa mališana bez roditeljskog staranja krenula je put Kopaonika. Oni najmlađi, a među njima i deca sa smetnjama u razvoju.

Mitrović je i ovog puta bio u da ih isprati i podeli im dežeparac. Mališani su mu, kao i njegovoj supruzi Milici Mitrović pokloni crteže kao mali gest pažnje.

Za neke od njih ovo je prvo putovanje, prvi odlazak na zimovanje i prvi susret sa snegom na planini, zato su i više nego spremni za stvaranje novih uspomena.

Mitrović se deci zahvalio na poklonima.

- To su njihovi mali autorski radovi i posebno su mi dragi. Imam punu sobu ovih njihovih poklona. Ovo je treća, kombinovana grupa. To su najmlađi i deca sa smetnjama u razvoju. Imamo povećani broj vaspitača da bi brinuli o njima. Sve je spremno, Kopaonik ih čeka. Ovih dana ćemo početi i sa snimcima kako je bilo, kako su skijali, kako su naučili da skijaju - rekao je Mitrović.

Kako je dodao, ljudi koji su brinuli na Kopaoniku o mališanima i koji su radili na obukama dali su sve od sebe da im pomognu da nauče da skijaju.

Primetio je da se mališani možda više obraduju džeparcu, nego samom odlasku na zimovanje.

- To je u redu i ja sam se radovao džeparcu i sada se obradujem kada sebi obezbedim džeparac u odnosu na vremena kada su to činili roditelji. Pored ovoga krenuli smo paralelno sa akcijama svih domova iz Srbije ovog trenutka za brigu o deci bez roditeljskog staranja, krenuli smo i pojedinačne porodice sa samohranim očevima i majkama da pomažemo, porodicom Nikolić u Zaječaru - naveo je Mitrović.

Prema njegovim rečima, plan je da u toku godine pomoć dobije 50 porodica sa samohranim majkama ili očevima, koji uglavnom ne rade.

- Pored socijalne pomoći koju dobijaju od države gledamo da im dodatno pomognemo i život učinimo lakšim, jer su te zle sudbine vidljive na svakom koraku i ako svi pokušamo da im pomognemo, možda i uspemo. Kada su u pitanju individualne porodice, pokušavamo da izbor napravimo preko naše dopisničke mreže - rekao je Mitrović.

Uveren je da će na taj način biti ispravan izbor, jer nije moguće svima pomoći.

- Trudim se da odgovorim i na poruke na društvenim mrežama, ali ne uspevam uvek. U satu mi stigne preko 100 poruka i ne uspevam sve ni da pročitam, a ne da odgovorim - dodao je Mitrović.

Dok će ova grupa mališana tek učiti da uživa u zimskim čarolijama, oni stariji malo stariji već se odlično provode. Mnogi su naučili da skijaju, a neki su u tome postali i pravi profesionalci.

Autor: S.M.