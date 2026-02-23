Sutra je VLASOVDAN: Jednu stvar NIKAKO ne radite ako imate životinju, veruje se da ćete razbesniti sveca

Srpska pravoslavna crkva i vernici 24. februara obeležavaju Vlasovdan, praznik posvećen Svetom Vlasiju, svetitelju kojeg narod posebno poštuje kao zaštitnika domaćih životinja. Za ovaj dan vezana su razna verovanja i običaji koji ljudi širom Srbije poštuju.

Sveti Vlasije bio je hrišćanski episkop koji je živeo krajem 3. i početkom 4. veka. U narodu je ostao upamćen kao blag, krotak i bogobojažljiv čovek, ali i kao neko ko je imao hrabrosti da ustane protiv nepravde.

Bio je episkop Sevastije, grada u kojem je tada živelo malo hrišćana. Uprkos tome, vernici su u njemu videli uzor i oslonac.

Progon hrišćana i stradanje svetitelja

Tokom velikog progona hrišćana krajem 3. veka, mučitelji su stigli i do Sevastije. Sveti Vlasije nije napustio svoj narod — hrabrio je vernike, posećivao ih u tamnicama i ostao uz njih do poslednjeg trenutka.

Kada je grad ostao bez hrišćana, jer su jedni ubijeni, a drugi primorani na bekstvo, svetitelj se povukao u planinu i posvetio molitvi.

Predanje kaže da su ga divlje zveri čuvale i da su se pored njega ponašale pitomo.

Čuda Svetog Vlasija

Prema legendi, Sveti Vlasije je na putu do suđenja učinio nekoliko čuda. Iscelio je bolesnog dečaka i spasao domaće životinje od vukova.

Nakon teških mučenja, pogubljen je 316. godine.

Običaji i verovanja na Vlasovdan

U narodnoj tradiciji, Sveti Vlasije se smatra zaštitnikom stoke i čuvarom domaćih životinja. Vernici mu se mole za zdravlje i napredak stada, ali i za zaštitu od zveri.

U pojedinim krajevima Srbije veruje se da na Vlasovdan ne treba raditi sa stokom -ne uprežu se životinje niti se obavljaju teški poslovi sa njima kako se svetitelj ne bi uvredio.

Životinjama se često daju dodatne porcije hrane, a praznik se obeležava u duhu radosti i zahvalnosti.

Svetitelj i narodna verovanja

Kult Svetog Vlasija u narodu se delom povezuje sa staroslovenskim verovanjima i bogom Velesom, zaštitnikom stoke.

Na Zapadu se Sveti Vlasije poštuje i kao zaštitnik od bolesti grla.

Narodno verovanje kaže: ako vam je životinja nekada spasla život, smatralo se da je to učinjeno uz pomoć Svetog Vlasija. Zato vernici na ovaj dan odlaze u crkvu i pale sveću u čast svetitelja.

Autor: Iva Besarabić