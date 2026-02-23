Putevi Srbije: Sutra i u sredu izmene saobraćaja kod tunela Munjino brdo zbog radova

"Putevi Srbije" d.o.o. saopštilo je danas da će na auto-putu E-763, odnosno na putu Pakovraće - Požega u zoni tunela Munjino brdo naredna dva dana biti izmenjen režim saobraćaja zbog izvođenja radova na geodetskom monitoringu.

Saobraćaj će biti preusmeren kroz službene prolaze od kojih se prvi nalazi ispred petlje Lučani, dok je drugi prolaz iza tunela Munjino brdo.

"Shodno lokaciji službenih prolaza, predviđeno je zatvaranje odgovarajućih krakova petlje Lučani u zavisnosti od toga koja je tunelska cev zatvorena za saobraćaj. Izmena režima saobraćaja predviđena je tokom 24 sata", navodi se u saopštenju "Putevi Srbije" d.o.o.

Radovi će se izvoditi u dve faze - 24. februara uz zatvaranje desne tunelske cevi, ka Požegi, dok će saobraćaj biti preusmeren na levu tunelsku cev, gde će se odvijati u dvosmernom režimu, pri čemu na petlji Lučani neće biti omogućeno uključenje iz Lučana ka Požegi.

Takođe, uz zatvaranje leve tunelske cevi ka Čačku, saobraćaj biti preusmeren na desnu tunelsku cev, gde će se odvijati u dvosmernom režimu, pri čemu na petlji Lučani neće biti omogućeno isključenje iz Požege ka Lučanima.

