PIO fond organizovao tribinu sa penzionerima u Lučanima! Relja Ognjenović: Borićemo se za veće penzije (FOTO + VIDEO)

U okviru aktivnosti usmerenih na jačanje međugeneracijske solidarnosti i društvene inkluzije, Fond PIO organizovao je još jednu tribinu u Lučanima, kojoj je prisustvovalo više od 300 penzionera. Cilj susreta bio je da se u neposrednom razgovoru razmene informacij, čuju konkretni predlozi i dodatno unapredi saradnja sa najstarijim sugrađanima.

Na tribini su učestvovali direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Relja Ognjenović, predsednik Saveza penzionera Srbije, prof. dr Andreja Savić, kao i predsednik opštine Lučani, Milivoje Dolović.

Oni su odgovarali na brojna pitanja prisutnih iz prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i na mogućnosti unapređenja društvenog standarda penzionera na lokalnom i republičkom nivou. Podršku ovom skupu pružili su Banka Poštanska štedionica i Dunav osiguranje.

Relja Ognjenović zahvalio je penzionerima za sve što su uradili za našu zemlju.

- Hvala vam na poštenju, hvala vam na radu i hvala vam na hrabrosti da uvek budete uz svoju državu. Sve ovo navedeno nam daje obavezu više, da se borimo za vas, da se borimo za veće penzije, iako smo ih u prošloj godini povećali za 24,4 odsto. Smatramo da nije dovoljno, da možemo i da moramo više. Ovde smo da se borimo, posebno za vas sa najnižim primanjima. Šta to zači? To znači više odlazaka u banju, više paketa solidarne pomoći, ali i veću brigu za vaše zdravlje. I na samom kraju, želeo bih da vas zamolim da svojim iskustvom, svojim znanjem, utičete i na svoje ukućane i na svoje komšije da se ujedinimo da zajedno, udruženim snagama, izguramo ovu borbu za bolju Srbiju, da se borimo i za našu decu, ali i za bolju budućnost svih nas. Želim vam dobro zdravlje i želim vam mnogo sreće u životu, da se danas lepo provedete. Živeli Lučani, živela Srbija! – rekao je Ognjenović.

Tokom susreta, poseban akcenat stavljen je na dostupnost informacija, kao i na razvoj programa koji doprinose aktivnijem i kvalitetnijem životu u trećem dobu.

Skup u Lučanima protekao je u konstruktivnoj atmosferi, uz jasnu poruku da se dijalog, saradnja i uzajamna podrška nastavljaju i u narednom periodu.

Autor: S.M.