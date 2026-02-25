U Skupštini Srbije komemoracija Vladislavu Jovanoviću: Prisustvuje predsednik Vučić (VIDEO)

U Skupštini Srbije počela je komemoracija povodom smrti diplomate, nekadašnjeg ministra spoljnih poslova i ambasadora SR Jugoslavije pri UN Vladislava Jovanovića, a komemoraciji prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Komemoraciji prisustvuju porodica Jovanovića, predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut, ministri u Vladi Srbije Nenad Vujić, Jagoda Lazarević, Dejan Vuk Stanković, Nemanja Starović, Demo Beriša, Snežana Paunović, predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević, nekadašnji predsednik Vlade Srbije Nikola Šainović, kao i brojni prijatelji i saradnici Jovanovića.

Komemoracija je počela minutom ćutanja i odavanjem pošte Jovanoviću.

Bivši ministar spoljnih poslova i nekadašnji ambasador pri UN Vladislav Jovanović preminuo je 21. februara u 93. godini života.

Jovanović je rođen u Žitnom Potoku 1933. godine.

Gimnaziju je završio u Beogradu 1951. godine, a nakon toga je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Diplomatsku karijeru je započeo 1957. godine u Ministarstvu inostranih poslova Jugoslavije.

Bio je šef diplomatije u dva mandata, ambasador pri UN, Turskoj, službovao u Briselu, Londonu.

Četiri godine je proveo na položaju referenta ambasade u Briselu (1960-1964), zatim je bio drugi sekretar ambasade u Ankari (1967-1971), savetnik ambasade u Londonu (1975-1979).

Bio je ambasador SFRJ u Turskoj od 1985. do 1989. godine.

Vodio je nekoliko delegacija Jugoslavije na mirovnim i drugim pregovorima tokom devedesetih godina prošlog veka.

