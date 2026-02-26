AKTUELNO

Uživate u lepom vremenu?! Ne opuštajte se previše, sutra ujutru MINUS, a evo šta nas čeka narednih dana

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Posle hladnog jutra, sutra se tokom dana očekuje pretežno sunčano vreme, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost, navodi se prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura biće od -4 do 2 stepena, a najviša od 11 do 16 stepeni.

U Beogradu, posle prohladnog jutra, sutra će tokom dana biti sunčano i malo toplije.

Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura biće od -1 do 2 stepena, a najviša oko 15.

Vreme narednih dana

Idućih sedam dana očekuje se pretežno sunčano vreme, povremeno uz umerenu oblačnost.

Jutra će biti prohladna, mestimično sa slabim mrazem, a u toku dana biće relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 11 do 18 stepeni.

Naoblačenje koje će u utorak krajem dana zahvatiti severne krajeve, u sredu i četvrtak proširiće se i na ostatak zemlje uslovljavajući ponegde slabu kišu.

