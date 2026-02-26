Uživate u lepom vremenu?! Ne opuštajte se previše, sutra ujutru MINUS, a evo šta nas čeka narednih dana

Posle hladnog jutra, sutra se tokom dana očekuje pretežno sunčano vreme, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost, navodi se prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).
Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar.
Jutarnja temperatura biće od -4 do 2 stepena, a najviša od 11 do 16 stepeni.
U Beogradu, posle prohladnog jutra, sutra će tokom dana biti sunčano i malo toplije.
Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar.
Jutarnja temperatura biće od -1 do 2 stepena, a najviša oko 15.
Vreme narednih dana
Idućih sedam dana očekuje se pretežno sunčano vreme, povremeno uz umerenu oblačnost.
Jutra će biti prohladna, mestimično sa slabim mrazem, a u toku dana biće relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 11 do 18 stepeni.
Naoblačenje koje će u utorak krajem dana zahvatiti severne krajeve, u sredu i četvrtak proširiće se i na ostatak zemlje uslovljavajući ponegde slabu kišu.
Autor: Marija Radić