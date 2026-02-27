OTVOREN 6. MEĐUNARODNI SAJAM TURIZMA U BANJALUCI, SRBIJA ZEMLJA PARTNER: Labović: Pozivamo vas da budete deo Ekspa

Snažna poruka partnerstva, prijateljstva i zajedničke turističke budućnosti poslata je danas iz Banjaluke, gde je svečano otvoren 6. Međunarodni sajam turizma, na kojem Srbija nastupa kao zemlja partner.

Sajam, koji se održava u Sportskoj dvorani „Centar“, trajaće do nedelje, 1. marta, a delegaciju Srbije predvodi direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović, koja se obratila zvanicama na ceremoniji otvaranja.

Na svečanom otvaranju govorili su i Savo Minić, premijer Republike Srpske, kao i predsednica Vlade Vojvodine Maja Gojković.

Direktorka TOS-a istakla je da prisustvo Srbije na sajmu predstavlja više od institucionalne saradnje i da potvrđuje bliske veze između građana Srbije i Bosne i Hercegovine, koje se iz godine u godinu dodatno učvršćuju i kroz turizam. Podsetila je na podatak da turisti iz BiH zauzimaju visoko četvrto mesto među svim inostranim turistima u našoj zemlji.

-Srbija beleži kontinuirani rast turističkog prometa, a gosti iz Republike Srpske i BiH su u samom vrhu među inostranim turistima. To poverenje nam je posebno drago i obavezuje nas da nastavimo da unapređujemo infrastrukturu i turističku ponudu - istakla je Labović.

Poseban akcenat stavljen je na predstojeću izložbu EKSPO 2027, koja će biti održana u maju sledeće godine, a građani BiH pozvani su da budu deo ovog globalnog događaja i da u narednom periodu još intenzivnije posećuju Srbiju.

-Ova godina je posebno značajna jer nas očekuje EKSPO 2027, jedan od najvažnijih međunarodnih događaja koji će Srbija organizovati. Pozivamo vas da budete deo tog velikog događaja i da svoju posetu povežete sa obilaskom brojnih destinacija širom Srbije - naglasila je Labović.

Na štandu Srbije predstavljaju se turističke organizacije Inđije, Pirota, Smedereva, Novog Pazara, Niša, Novog Bečeja, Prokuplja, Sokobanje, Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Bele Palanke, Velikog Gradišta, Požarevca i Zaječara, kao i Rojal Hoteli, UTP „Morava“ iz Čačka i hotel „Kocka“ iz Vrnjačke Banje. Na zajedničkom prostoru nastupa i Turistička organizacija pokrajine Vojvodine.

Tokom trajanja sajma, na štandu Srbije biće organizovane radionice kaligrafije i keramike, promotivne prezentacije destinacija, kao i susreti sa predstavnicima turističke privrede i medija. Posetioci će imati priliku da se kroz interaktivne sadržaje upoznaju sa bogatom i raznovrsnom turističkom ponudom Srbije, od gradskih centara i kulturnih ruta, do banja, planinskih centara i manifestacija.

Uoči zvaničnog otvaranja sajma, u Banjaluci je sinoć održana i promocija turističkih potencijala Vojvodine, na kojoj se obratila predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, istakavši značaj daljeg unapređenja saradnje i rasta broja poseta iz Republike Srpske ka severu Srbije.