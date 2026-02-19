Otvoren Sajam turizma u Beogradu! Macut: Ekspo 2027 velika prilika za razvoj turizma Srbije

Međunarodni sajam turizma otvoren je danas na Beogradskom sajmu, a premijer prof. dr Đuro Macut naveo je da je izložba Ekspo 2027 veliki trenutak za Srbiju i dodao da je to velika prilika za razvoj turizma i ugostiteljstva zemlje.

Prof. dr Macut je, na otvaranju Međunarodnog sajma turizma u Beogradu, rekao da izložba Ekspo 2027 takođe unapređuje i međunarodnu vidljivost Srbije.

Naveo je i da će tokom izložbe Ekspo 2027 svaki kraj u Srbiji imati priliku da pokaže svoje prirodne lepote, a u tom zadatku, najveću ulogu imaće ministarstvo turizma i ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

"Upravo ta strateška usmerenost na ravnomeran razvoj i povezivanje cele zemlje, kroz turizam već danas daje konkretne i merljive rezultate", rekao je Macut.

On je naglasio da je turistički promet u Srbiji početkom 2026. pokazao rast, a da je u 2025. godinu obeležilo više od četiri miliona dolazaka i 12 miliona noćenja uz devizni priliv od više od 2,5 milijardi evra.

"Prema podacima UN turizma, Srbija se u prošloj godini svrstala među najuspešnije evropske destinacije po relativnom rastu međunarodnih dolazaka u odnosu na 2019. godinu. Ovaj rezultat pokazuje snagu i stabilan oporavak turizma kao i povećanje vidljivosti Srbije na međunarodnom turističkom tržištu. Istovremeno prihodi od međunarodnog turizma povećani su za 98 odsto u odnosu na 2019. godinu", rekao je predsednik Vlade.

Macut je dodao da Međunarodni sajam turizma ostaje ključna platforma srpske turističke privrede, mesto susreta partnera, novih ideja i konkretnih poslovnih dogovora.

"Na ovogodišnjem 47. sajmu turizma očekuje se direktno učešće 20 zemalja, dok će tradicionalno biti održan i 21. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske HOREKA ", istakao je predsednik Vlade.

Ministar turizma Kipra Kostas Kumis rekao je da mu je zadovoljstvo što je Kipar zemlja partner ovogodišnjem sajmu i dodao da će ova saradnja da unapredi već dobre odnose dve zemlje.

Dodao je i da se broj turista iz Srbije koji posećuju Kipar dosta unapredio.

"Ovaj sajam je veoma važan. On je platforma za razmenu ideja, unapređenje saradnje, kao i za promociju turističkog sektora", dodao je on.

Međunarodni sajam turizma otvoren je danas na Beogradskom sajmu pod sloganom "Jedno putovanje, hiljadu priča", a učestvovaće više od 350 izlagača iz 18 zemalja.

Zemlja partner ovogodišnjeg 47. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu je zemlja Kipar.

Za posetioce Sajma, kako je ranije najavljeno, biće obezbeđeni i popusti do 60 odsto.

Najavljeni su popusti na porodična i "city break" putovanja, daleke i egzotične destinacije, aranžmane za mlade, planinski odmor, spa i wellness vikende u banjama, eko i aktivni turizam, kongresna dešavanja, "first minute" ponude, kao i domaće i inostrane smeštajne kapacitete, turističke regije i atrakcije.

Takođe biće održan i veliki broj poslovnih B2B aktivnosti, s obzirom da je na prošlogodišnjem sajmu bilo organizovano više od 350 tzv. biznis tu biznis sastanaka.

Na sajmu će se predstaviti veliki broj turističkih organizacija Srbije i regiona, turističkih agencija i kompanija.

Tokom sajma biće održan i 21. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme HORECA-OPREMA, centralni događaj namenjen profesionalcima iz ugostiteljske i hotelijerske industrije.

Taj segment sajma biće održan pod sloganom "Poslužite se", u halama 2A i 2C Beogradskog sajma.

