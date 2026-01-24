Srbija u Madridu predstavlja Ekspo, Mali poručio: Želimo više turista nego rekordne 2024.

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je sajam turizma FITUR u Madridu odlična prilika da Srbija predstavi svoje potencijale.

Dodao je da je cilj da se u našu zemlju privuče što veći broj turista i da se pojača i srpsko hotelijerstvo, ugostiteljstvo, jednostavno da ekonomija što brže raste.

Mali je, u izjavi novinarima na jednom od najvećih svetskih sajmova turizma FITUR u Madridu, kazao da je u glavnom gradu Španije predstavljeno više od 10.000 izlagača iz više od 150 zemalja sveta.

- Predstavljaju svoje potencijale, svoje ideje, a više od 250.000 posetilaca će proći ovim halama ovde u Madridu. Tako da ovo, u ovom trenutku, u januaru, najbolja je šansa za nas da se predstavimo i tu smo iz dva razloga - da predstavimo turističke potencijale naše Srbije i Ekspo - kazao je Mali.

Ministar je podsetio da je 2024. godina rekordna za Srbiju kada je broj turista u pitanju i precizirao da je bilo 4,4 miliona dolazaka, skoro 13 miliona noćenja.

- To je bio apsolutni rekord do tada. Prošla godina, zbog ove blokade i blokadera, bila je nešto slabija, ali evo sada smo u 2026. godini, želimo da ova 2026. na vratima 2027. godine, kada ćemo biti domaćini Ekspa, kada se očekuje tri. četiri miliona posetilaca samo na Ekspu, hoćemo da ova godina bude najuspešnija do sada - rekao je Mali.

Najavio je da će nakon Madrida, Srbija učestvovati i na sajmu u Berlinu, zatim u Londonu.

- Hoćemo da prvi put nastupimo i na sajmu turizma u Dubaiju, gledamo kako da otvorimo kinesko tržište s obzirom da je najveći broj događaja kod njih onlajn, da napravimo tu dobru kampanju preko društvenih mreža - dodao je ministar.

Govoreći o štandu Srbije na sajmu u Madridu, Mali je istakao da je cilj i da se ljudima pojača svest o Ekspo 2027 i o tome da je taj najveći događaj u istoriji naše zemlje, najveći događaj naredne godine u svetu.

I on se održava, kako je naglasio Mali, upravo u Beogradu, upravo u Srbiji.

- To je naša najveća razvojna šansa i do danas su 132 zemlje potvrdile svoje učešće. Polako ali sigurno dolazimo do onog broja od 140 zemalja koji smo zacrtali na početku - rekao je Mali.

Podsećajući da je Astana do sada bila najuspešniji specijalizovani Ekspo, sa 115 zemalja 2017. godine, Mali je kazao da će Beograd imati ubedljivo najuspešnije učešće, odnosno najuspešniji Ekspo po pitanju broja zemalja koji učestvuju ikada.

Autor: A.A.