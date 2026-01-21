'NAJVEĆI DEO POSLA JE VEĆ ZAVRŠEN' Ministar Mali - Očekujem da mađarski MOL do polovine marta zvanično preuzme NIS

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da očekuje da mađarski MOL zvanično preuzme Naftnu industriju Srbije do polovine marta.



- Ono što je važno jeste da smo mi u ponedeljak napravili dogovor sa mađarskom stranom i Arapima oko naših prava i obaveza u trenutku kada preuzmu upravljanje kompanijom. Mađari su rekli da će do roka koji je OFAK dao, dakle do 24. marta, taj ugovor biti potpisan. Ja očekujem da će to biti malo pre, recimo polovinom ili do polovine marta - rekao je Mali novinarima nakon obilaska novoizgrađene zgrade na Prokopu u kojoj su počele sa radom Beogradska berza, Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar hartija od vrednosti.

Ministar je ocenio da je najveći deo posla, kada je u pitanju rešenje za NIS, već odrađen.

- Po meni je najveći deo posla već završen, s obzirom na taj "term sheet" koji je predat i potpisan između Mađara i Rusa, a koji sadrži osnovne odredbe tog ugovora. To je dobra vest, jer se smanjuje neizvesnost oko snabdevanja gorivom - rekao je Mali.

Prema njegovim rečima, Srbija ulazi u stabilniji i mirniji period.

- Možemo da se posvetimo našim investicijima i da potpisujemo sporazume sa još investitora, da uvodimo nove tehnologije i otvaramo nova radna mesta - rekao je Mali.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče u Davosu da se odgovor OFAK-a po pitanju produžetka operativne licence za nastavak rada NIS-a očekuje do petka i istakao da ne vidi razlog zbog kojeg operativna licenca ne bi bila produžena nakon 23. januara.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD OFAK-a izdala je 31. decembra 2025. godine posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom tekuće godine.

OFAK je prethodno izdao licencu Naftnoj industriji Srbije kojom je produžen rok za pregovore o prodaji ruskog udela do 24. marta.

Mađarska kompanija MOL i ruski Gaspromnjeft dogovorili su 19. januara osnovne odredbe budućeg kupoprodajnog ugovora za NIS koji će razmatrati američki OFAK. Srbija je u pregovorima uspela da poveća vlasnički udeo za pet odsto.

Autor: D.Bošković