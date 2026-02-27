DA LI SU INTIMNI ODNOSI DOZVOLJENI TOKOM POSTA?! Mnogi vernici se ovo pitaju, a evo šta kažu sveštenici (VIDEO)

Gospojinski post trajaće sve do 28. avgusta. Post, kao duhovna praksa, mnogo je više od uzdržavanja određene hrane. To je vreme introspekcije, molitve i odricanja od loših misli i dela. Ali šta je sa intimnim odnosima tokom perioda posta?

Prema teologu Milošu Stojkoviću, suština posta nije samo u ishrani, već u promeni unutrašnjeg stanja uma i srca. Dok se fizički uzdržavamo od određene hrane, važno je da istovremeno postimo i od negativnih misli i dela. Stoga, postanje delima jednako je važno kao i postanje hranom.

- Uzalud je da postimo hranom, a da, na primer, ne razgovaramo sa svojim bližnjima, rođacima, prijateljima, jer je i sam Bog koji se rađa, čije rođenje čekamo tokom posta, kazao da ko ne voli čoveka, ne može voleti ni Boga. Važno je da vernici znaju da nam je uzalud da postimo čitav post hranom, a ne mirimo se i ne menjamo sebe iznutra. S druge strane, post je ustanovljen da bi tokom trajanja istog mislili više na svoju dušu - naveo je Stojković.

Otac Ljuba na svom Instagramu ističe da post nije samo fizičko odricanje, već i odricanje od svih oblika strasti. Intimni odnosi, iako nisu zabranjeni, nisu ni poželjni tokom posta.

- Nije greh rođeni moji, post i dani mrsni u kalendaru su potpuno isti. Svaki dan je velika odgovornsost pred Bogom i ljudima. Prema tome nema razlike između posnih i mrsnih dana. Ipak, uoči svetog pričešča savet je, a ne zapovest da se suzdržavamo od bilo koje strasti, pa evo i od ove, odnosa u braku, da se posvetimo Hristu svim svojim bićem i duhovnim i fizičkim - savetuje otac Ljuba.

Kako je apostol Pavle govorio o ovoj temi?

Prema njegovom učenju, intimni odnosi u braku nisu greh. Naprotiv, bračni odnosi su sveti i ne treba ih smatrati grešnim, jer su supružnici postali jedno telo. Ovo učenje pruža olakšanje mnogim vernicima koji su u braku.

Međutim, u veče pred pričešće trebalo bi se uzdržavati od svakog jela i pića, ali i svih drugih telesnih zadovoljstava, a to vreme provesti u molitvi. Sve u svemu, tokom posta, pa sve do pričešća na liturgiji, vođenje ljubavi se ne preporučuje - naglašavaju sveštenici.

U suštini, post je vreme duhovnog rasta i promene. Bez obzira na različita tumačenja i prakse, važno je da svako pronađe svoj put ka duhovnom pročišćenju, u skladu sa svojim uverenjima i vrednostima.

Autor: D.Bošković