Pred nama je pravi PROLEĆNI VIKEND: Temperatura čak do 18 stepeni

Vremenska prognoza za subotu 28. februar 2026. godine.

Prema vremenskoj prognozi za subotu 28. februar 2026. godine, biće oblačno i hladnije rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od minus jedan do četiri stepena. Maksimalna dnevna od 11 do 18 stepeni.

Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći pojačan vetar u Banatu.

U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti slabijih lokalnih padavina i oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 14 stepeni. Jutarnja će biti oko nula stepeni.

Vreme narednih dana:

Prema vremenskoj prognozi za nedelju 1. mart, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo. Najniža temperatura od minus jedan do tri stepena, a najviša od 12 do 16 stepeni.

Prema vremenskoj prognozi za nedelju 1. mart, biće promenljivo, samo ujutru i pre podne na istoku i jugu oblačno. Najniža temperatura od minus jedan do plus četiri stepena, a najviša od jedan na jugu do 17 stepeni na severozapadu Srbije.

