OGLASILO SE MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA: Građani Srbije da prate instrukcije vlasti u Iranu i preporuke Ambasade Srbije

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije ||

Ministarstvo tri meseca unazad preporučilo srpskim državljanima da ne putuju na teritoriju Irana.

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić pozvao je jutros državljane Srbije u Iranu, koji se zateknu u zoni borbenih dejstava, da prate instrukcije javnih organa lokalnih vlasti, kao i da prate preporuku Ambasade Srbije kako bi osigurali svoju bezbednost.

Đurić je kazao da Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u ovom trenutku prikuplja relevantne informacije o dešavanjima u Iranu, ali i širem regionu.

Podsetio je da je ministarstvo tri meseca unazad preporučilo srpskim državljanima da ne putuju na teritoriju Irana.

"Naša ambasada u Teheranu pruža konzularnu i drugu pomoć našim državljanima kojih ima veoma malo na području Irana. Ono što mogu da kažem je takođe da savetujemo naše građane koji se zateknu u zoni borbenih dejstava da prate instrukcije javnih organa vlasti - idu u skloništa i preduzimaju sve što je drugo potrebno u skladu sa preporukama ambasada da bi zaštitili sopstvenu bezbednost", kazao je Đurić za Javni servis Srbije.

Šef srpske diplomatije je podsetio da je prilikom prethodnog konflikta Ambasada Srbije organizovala evakuaciju i dodao da će u skladu sa potrebama i mogućnostima to da se uradi i ovog puta.

"Naši građani mogu da računaju na svoju državu kao i uvek", dodao je Đurić.

Autor: Jovana Nerić

#Iran

#Marko Đurić

#Ministarstvo spoljnih poslova

#građani

