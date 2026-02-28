AKTUELNO

Društvo

Državljani Srbije u zemljama Bliskog istoka da OSTANU PRIBRANI i prate obaveštenja: Najnovije oglašavanje Ministarstva spoljnih poslova

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: MSP ||

Državljanima Srbije koji se nalaze u Iranu, Izraelu, Ujedinjenim Arapskim Emiratim, Kataru, Kuvajtu i Bahreinu savetuje se da sačuvaju pribranost i postupaju smireno, da prioritetno posvete pažnju ličnoj bezbednosti, dosledno se pridržavaju preporuka i uputstava lokalnih vlasti, kao i da redovno prate obaveštenja nadležnih diplomatsko-konzularnih predstavništava Srbije, saopštilo je večeras Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

"Imajući u vidu poremećaje i obustave vazdušnog saobraćaja u delu regiona, putnicima se preporučuje da budu u kontinuiranom kontaktu sa svojim avio-kompanijama radi pravovremenog informisanja o daljim koracima i mogućnostima nastavka putovanja", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo podseća da su naglog pogoršanja bezbednosne situacije i ratnih dejstava u regionu Bliskog istoka, ambasade Republike Srbije objavile upozorenja i preporuke da se do daljnjeg uzdrži od svake vrste putovanja u navedene zemlje.

Građanima Republike Srbije preporučuje se i da se do daljeg uzdrže od svake vrste putovanja u Izrael, a onima koji se nalaze u Izraelu preporučuje se da prioritetno posvete pažnju ličnoj bezbednosti, da prate instrukcije nadležnih izraelskih organa, kao i da se jave Ambasadi Republike Srbije u Tel Avivu putem WhatsApp broja: +972 52 6315620 ili elektronske pošte srb.emb.israel@mfa.rs, radi koordinacije aktivnosti u vezi sa napuštanjem teritorije Izraela.

Ambasada Republike Srbije u Iranu državljanima Srbije koji se nalaze u toj zemlji izdala je preporuke da, ukoliko postoji mogućnost da se bezbedno napusti Iran, učine to što pre, da pratite objave lokalnih vlasti i dosledno se pridržavaju njihovih preporuka, da izbegavaju nepotrebne izlaske i boravak na otvorenom, kao i da prate preporuke Ministarstva spoljnih poslova i Ambasade.

Prema raspoloživim informacijama, u Iranu (Teheran, Tabriz, Isfahan, Jazd) trenutno se nalazi 14 državljana Srbije, uključujući sedam lica sa dvojnim državljanstvom Irana i Srbije i svi su dobro i u redovnom su kontaktu sa Ambasadom, a građanima je dostupan i dežurni kontakt telefon Ambasade: +98 935 220 6109, navodi se u saopštenju ministarstva.

Državljanima Republike Srbije koji se nalaze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima savetuje se da sačuvaju pribranost i postupaju smireno, da se dosledno pridržavaju preporuka i uputstava lokalnih vlasti, kao i da redovno prate obaveštenja Ambasade Republike Srbije u Abu Dabiju.

Zbog pogoršanja bezbednosne situacije, vazdušni saobraćaj u UAE i delu regiona trenutno je privremeno obustavljen, a putnicima se preporučuje da budu u kontinuiranom kontaktu sa svojim avio-kompanijama radi pravovremenog informisanja o daljim koracima i mogućnostima nastavka putovanja.

Ambasada Srbije u Abu Dabiju na raspolaganju je svim državljanima Republike Srbije za dodatne informacije i potrebnu konzularnu pomoć putem broja telefona: +971 54 506 7972.

Kako navode iz ministarstva, Ambasada Republike Srbije u Kuvajtu stoji na raspolaganju svim državljanima Republike Srbije za dodatne informacije i potrebnu konzularnu pomoć putem broja telefona: +96525375042.

Iz ministarstva podsećaju da je za sve navedene zemlje u sistemu saveta za putovanja preporuka promenjena na crveni nivo, što znači da se putovanje u ove države ne savetuje do daljeg.

pročitajte još

RAT NA BLISKOM ISTOKU: Tramp potvrdio – Verujemo da je Hamnei MRTAV, iransko rukovodstvo je zbrisano! (FOTO+VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Bliski istok

#Ministarstvo spoljnih poslova

#Obaveštenje

#Srbija

#državljani Srbije

POVEZANE VESTI

Politika

'ŠTO PRE' Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo građane Srbije da napuste Iran

Društvo

'ŠTO PRE NAPUSTITE IRAN' Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo hitan apel građanima

Politika

HITNO UPOZORENJE GRAĐANIMA SRBIJE: Vanredno se oglasilo Ministarstvo spoljnih poslova

Politika

OGLASIO SE POČASNI KONZUL U IZRAELU: Državljani Srbije da prate uputstva MSP i Ambasade u Tel Avivu

Politika

Đurić danas u Solunu sa Sijartom otvara Konzularnu kancelariju Mađarske

Politika

HITNO SE OGLASILO MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA: Uzdržite se od putovanja u Hrvatsku u OVOM PERIODU