Državljani Srbije u zemljama Bliskog istoka da OSTANU PRIBRANI i prate obaveštenja: Najnovije oglašavanje Ministarstva spoljnih poslova

Državljanima Srbije koji se nalaze u Iranu, Izraelu, Ujedinjenim Arapskim Emiratim, Kataru, Kuvajtu i Bahreinu savetuje se da sačuvaju pribranost i postupaju smireno, da prioritetno posvete pažnju ličnoj bezbednosti, dosledno se pridržavaju preporuka i uputstava lokalnih vlasti, kao i da redovno prate obaveštenja nadležnih diplomatsko-konzularnih predstavništava Srbije, saopštilo je večeras Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

"Imajući u vidu poremećaje i obustave vazdušnog saobraćaja u delu regiona, putnicima se preporučuje da budu u kontinuiranom kontaktu sa svojim avio-kompanijama radi pravovremenog informisanja o daljim koracima i mogućnostima nastavka putovanja", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo podseća da su naglog pogoršanja bezbednosne situacije i ratnih dejstava u regionu Bliskog istoka, ambasade Republike Srbije objavile upozorenja i preporuke da se do daljnjeg uzdrži od svake vrste putovanja u navedene zemlje.

Građanima Republike Srbije preporučuje se i da se do daljeg uzdrže od svake vrste putovanja u Izrael, a onima koji se nalaze u Izraelu preporučuje se da prioritetno posvete pažnju ličnoj bezbednosti, da prate instrukcije nadležnih izraelskih organa, kao i da se jave Ambasadi Republike Srbije u Tel Avivu putem WhatsApp broja: +972 52 6315620 ili elektronske pošte srb.emb.israel@mfa.rs, radi koordinacije aktivnosti u vezi sa napuštanjem teritorije Izraela.

Ambasada Republike Srbije u Iranu državljanima Srbije koji se nalaze u toj zemlji izdala je preporuke da, ukoliko postoji mogućnost da se bezbedno napusti Iran, učine to što pre, da pratite objave lokalnih vlasti i dosledno se pridržavaju njihovih preporuka, da izbegavaju nepotrebne izlaske i boravak na otvorenom, kao i da prate preporuke Ministarstva spoljnih poslova i Ambasade.

Prema raspoloživim informacijama, u Iranu (Teheran, Tabriz, Isfahan, Jazd) trenutno se nalazi 14 državljana Srbije, uključujući sedam lica sa dvojnim državljanstvom Irana i Srbije i svi su dobro i u redovnom su kontaktu sa Ambasadom, a građanima je dostupan i dežurni kontakt telefon Ambasade: +98 935 220 6109, navodi se u saopštenju ministarstva.

Državljanima Republike Srbije koji se nalaze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima savetuje se da sačuvaju pribranost i postupaju smireno, da se dosledno pridržavaju preporuka i uputstava lokalnih vlasti, kao i da redovno prate obaveštenja Ambasade Republike Srbije u Abu Dabiju.

Zbog pogoršanja bezbednosne situacije, vazdušni saobraćaj u UAE i delu regiona trenutno je privremeno obustavljen, a putnicima se preporučuje da budu u kontinuiranom kontaktu sa svojim avio-kompanijama radi pravovremenog informisanja o daljim koracima i mogućnostima nastavka putovanja.

Ambasada Srbije u Abu Dabiju na raspolaganju je svim državljanima Republike Srbije za dodatne informacije i potrebnu konzularnu pomoć putem broja telefona: +971 54 506 7972.

Kako navode iz ministarstva, Ambasada Republike Srbije u Kuvajtu stoji na raspolaganju svim državljanima Republike Srbije za dodatne informacije i potrebnu konzularnu pomoć putem broja telefona: +96525375042.

Iz ministarstva podsećaju da je za sve navedene zemlje u sistemu saveta za putovanja preporuka promenjena na crveni nivo, što znači da se putovanje u ove države ne savetuje do daljeg.

