'NAPUSTITE IRAN' Hitno se oglasilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, poslata poruka našim državljanima! (FOTO)

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Iran "ne planira" da pogubi demonstrante uhapšene na protestima koji u toj zemlji traju od 28. decembra, ali i dalje ne isključuje mogućnost vojne akcije SAD.

Pentagon je prilagodio opcije za napad kako bi ispunio ciljeve koje je postavio Tramp, koji je članovima tima za nacionalnu bezbednost Bele kluće poručio da želi da američka akcija nanese brz i odlučan udarac vlastima u Teheranu.

Izvori medija iz Vašingtona navode da predsednik SAD nastoji da izbegne sukob koji bi trajao duže i mogao da se otegne.

- Ukoliko (Tramp) uradi nešto, on želi da to bude defintivno - kazala za NBC osoba upoznata sa stavovima šefa Bele kuće.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije: "Napustite Iran"

Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je danas sve srpske državljane koji se nalaze u Iranu da napuste zemlju, a one koji planiraju da putuju da odustanu od putovanja, zbog pogoršane bezbednosne situacije i povećanog rizika po ličnu bezbednost u Islamskoj Republici Iran.

Mediji su juče preneli da bi Amerika mogla da pokrene vojnu operaciju protiv Irana u roku od 24 sata, dok je američki predsednik Donald Tramp upozorio da ozbiljno razmatra upotrebu sile protiv Irana, zbog nasilnog gušenja protesta koji su u toj zemlji počeli 28. decembra prošle godine, zbog pada vrednosti nacionalne valute i teškog ekonomskog stanja.

Ministarstva i ambasade širom sveta apelovale su na svoje građane da napuste Iran i da se suzdrže putovanja u tu zemlju.

Nivo bezbednosnog upozorenja u američkoj vazduhoplovnoj bazi Al Udeid u Kataru je snižen, javlja novinska agencija Rojters.

Pojačan nivo bezbednosti je aktiviran juče, ali Rojters, pozivajući se na tri izvora upoznata sa situacijom, kaže da je sada ponovo snižen.

Al Udeid je najveća američka vojna baza na Bliskom istoku, dom za oko 10.000 ljudi.

Takođe smo juče izvestili da Vašington povlači mali broj osoblja iz baze zbog rastućih tenzija u regionu.

Italija povukla osoblje iz ambasade u Teheranu

Ministar spoljnih poslova zemlje Antonio Tajani kaže da se povlače svi zaposleni osim neophodnog, izveštava producent emisije „Our Europe“ Simone Bagljivo.

To dolazi nakon što je juče Tajani apelovao na Italijane u Iranu koji su mogli da napuste zemlju da to učine.

Evropske avio-kompanije izbegavaju iranski vazdušni prostor uprkos njegovom ponovnom otvaranju

Nekoliko avio-kompanija je danas nastavilo da izbegava iranski vazdušni prostor, prema veb-sajtovima za praćenje letova.

Kao što smo izvestili u našoj objavi u 9.34, Teheran je zatvorio svoj vazdušni prostor na više od četiri sata pre nego što ga je ponovo otvorio bez objašnjenja preko noći, jer tenzije u regionu ostaju pojačane.

Čak i nakon ponovnog otvaranja, Wizz Air, Lufthansa, British Airways, Singapore Airlines i TUI su nastavili da koriste alternativne rute, javlja novinska agencija Rojters.

Avio-kompanije su se umesto toga odlučile za rute preko Avganistana i centralne Azije, dodaje Rojters.

Satelitski snimak američkog nosača aviona "USS Abraham Linkoln"

🚨🇺🇸 NEW: Jan 14 satellite imagery shows the USS Abraham Lincoln (CVN-72) carrier strike group operating ~345 km south of Scarborough Shoal, marking a sustained U.S. naval presence in the region for nearly three weeks. pic.twitter.com/MnucszSfmS — CyberFox (@CallOnAlert) 15. јануар 2026.

Oglasio se Tramp Donald Tramp je rekao da je „dobra vest“ da je režim u Teheranu navodno prestao da izriče smrtne kazne demonstrantima. U objavi na svojoj društvenoj mreži, Truth Social, pozvao se na Fox News, ne precizirajući o kom izveštaju se radi.

