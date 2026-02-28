OTKRIVENO KOLIKO SE SRPSKIH DRŽAVLJANA NALAZI U IRANU: Hitno se oglasila ambasada Srbije, poznato u kakvom su stanju

Ambasada Srbije u Iranu objavila je da se u toj zemlji u ovom trenutku nalazi još 14 državljana Srbije.
U Iranu (Teheran, Tabriz, Isfahan, Jazd) se u ovom trenutku nalazi još 14 državljana Srbije, od kojih sedmoro ima dvojno državljanstvo Irana i Srbije, navela je Ambasada Srbije u Iranu.
"Svi su dobro i u kontaktu su sa Ambasadom", dodaje se.
Ambasada je objavila dežurni kontakt telefon (+98 935 220 6109), kao i preporuke našim državljanima koji se nalaze u Iranu.
"Ukoliko postoji mogućnost da se bezbedno napusti Iran, učiniti to što pre; Pratiti objave lokalnih vlasti i pridržavati se preporuka; Izbegavati nepotrebne izlaske na otvoreno; Pratiti preporuke MSP i Ambasade", ističe se iz Ambasade Srbije u Iranu.
Autor: Iva Besarabić