OTKRIVENO KOLIKO SE SRPSKIH DRŽAVLJANA NALAZI U IRANU: Hitno se oglasila ambasada Srbije, poznato u kakvom su stanju

Ambasada Srbije u Iranu objavila je da se u toj zemlji u ovom trenutku nalazi još 14 državljana Srbije.

U Iranu (Teheran, Tabriz, Isfahan, Jazd) se u ovom trenutku nalazi još 14 državljana Srbije, od kojih sedmoro ima dvojno državljanstvo Irana i Srbije, navela je Ambasada Srbije u Iranu.

У Ирану ( Техеран, Табриз, Исфахан, Јазд) се у овом тренутку налази још 14 држављана Србије ( укључујући и 7 двојних држављана Ирана и Србије). Сви су добро и у контакту су са Амбасадом.

Дежурни телефон Амбасаде: +98 935 220 6109 — Serbia in Iran (@SRBinIran) 28. фебруар 2026.

"Svi su dobro i u kontaktu su sa Ambasadom", dodaje se.

Ambasada je objavila dežurni kontakt telefon (+98 935 220 6109), kao i preporuke našim državljanima koji se nalaze u Iranu.

Препорука за држављане у Ирану:

- Уколико постоји могућност да се безбедно напусти Иран, учинити то што пре;

- Пратити објаве локалних власти и придржавати се препорука;

- Избегавати непотребне изласке на отворено;

- Пратити препоруке МСП и Амбасаде — Serbia in Iran (@SRBinIran) 28. фебруар 2026.

"Ukoliko postoji mogućnost da se bezbedno napusti Iran, učiniti to što pre; Pratiti objave lokalnih vlasti i pridržavati se preporuka; Izbegavati nepotrebne izlaske na otvoreno; Pratiti preporuke MSP i Ambasade", ističe se iz Ambasade Srbije u Iranu.

Autor: Iva Besarabić