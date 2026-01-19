OGLASILA SE AMBASADA SRBIJE: Evo da li je bilo Srba u vozovima koji su se sudarili u Španiji

Prema prvim informacijama, među povređenima i stradalima u sudaru vozova u Španiji nema državljana Srbije, saopšteno je iz ambasade Srbije.

Ambasada Srbije u ovom trenutku ne raspolaže zvaničnim informacijama nadležnih organa Kraljevine Španije o tome da li među stradalima ili povređenima, u teškoj nesreći u Španiji, ima državljana Srbije, prenosi Kosovo online.

"Ohrabrujuća je činjenica to što se do sada Ambasadi nije obratio nijedan član porodice ili prijatelj sa interesovanjem za svoje bližnje u kontekstu ove nesreće", saopšteno je iz ambasade.

Ambasada Srbije će nastaviti da pažljivo prati razvoj situacije na terenu i blagovremeno obaveštava javnost, dodaje se.

Da podsetimo, broj poginulih u železničkoj nesreći u Španiji, kada su dva voza iskočila iz šina porastao je na najmanje 39. Broj povređenih porastao je na 150, hospitalizovano je 43 ljudi, od kojih je 12 na intenzivnoj nezi, a devet od njih je u teškom stanju.

Nesreća se dogodila u nedelju oko 19.45 časova u gradu Adamus u južnoj španskoj pokrajini Andaluzija, kada je voz iz Malage za Madrid iskočio iz šina i upao na susedni kolosek gde se nalazio voz koji je iz Madrida išao za Uelvu, što je dovelo do toga da i drugi voz iskoči iz šina.

Do nesreće je došlo na deonici pruge koja je renovirana u maju prošle godine, pri čemu je voz koji je iskočio iz šina bio ''relativno nov'', odnosno star četiri godine.

Uzrok iskliznuća iz šina trenutno nije poznat.

Autor: Iva Besarabić