NESREĆA U PLATIČEVU Četiri radnika teško povređena kada se otkačio deo armature sa krana

Prema prvim informacijama, među povređenim radnicima ima stranih državljana.

Na platou građevinske firme u Platičevu kod Šapca, prema nezvaničnim informacijama, otkačio se deo konstrukcije od armature sa krana. Četiri radnika su zadobila teške povrede.

Povređeni su sa četiri vozila hitna pomoći, dva iz Šapca i dva iz Rume, prebačeni u šabački zdravstveni centar sa ozbiljnim povredama.

Dijagnostika je u toku.

Nesreća se dogodila oko 15.30 časova.

Autor: Jovana Nerić