Ministarstvo za rad raspisalo Javni poziv za investiciono održavanje ratnih memorijala

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisalo je Javni poziv za podnošenje predloga projekata za investiciono održavanje ratnih memorijala od značaja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

Za ovaj javni poziv iz budžeta Republike Srbije izdvojeno je 45 miliona dinara.

Ratni memorijal predstavlja vojno groblje, pojedinačni grob, nadgrobni spomenik, spomen kosturnicu, spomen kapelu, spomen crkvu, spomenik, javno spomen obeležje, spomen ploču, mesto stradanja, znamenito mesto i drugi pijetetni simbol od značaja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

Zaštita ratnih memorijala podrazumeva sprečavanje propadanja i oštećenja ratnih memorijala i njihovo održavanje u dostojanstvenom i prepoznatljivom stanju. Investiciono održavanje ratnog memorijala podrazumeva rekonstrukciju, sanaciju i/ili konzervaciju ratnog memorijala.

Pravo na podnošenje predloga projekta za investiciono održavanje ratnih memorijala u Republici Srbiji imaju nadležni zavodi za zaštitu spomenika kulture, a u inostranstvu republička ustanova nadležna za zaštitu spomenika kulture.

Predlozi projekata će se primati u Ministarstvo sve do utroška budžetskih sredstava opredeljenih za ove namene, a najkasnije do 30.09.2026. godine.

Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu Ministarstva na linku: http://skr.rs/zKN0.

