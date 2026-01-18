AKTUELNO

SRBIJA JE POKAZALA SLOGU I JEDINSTVO: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbedilo 150 paketa pomoći domaćinstvima u Majdanpeku

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ||

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, obišla je juče opštinu Majdanpek, gde je uručila pomoć domaćinsti.

- Ono što posebno želim da istaknem je da je ministarstvo danas, zajedničkim snagama sa Crvenim krstom, obezbedilo 150 adekvatnih i prigodnih paketa pomoći, kako u osnovnim životnim namirnicama tako i u higijeni koja je neophodna za svakodnevno korišćenje - naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski.

Dodala je i da je juče dan lepo počeo - uručivanjem ključeva terenskog vozila koje je donacija ministarstva, u iznosu od 2.700.000 dinara. Ključevi su uručeni Crvenom krstu u Majdanpeku.

- Mislim da će to vozilo vrlo značiti za staračka i samačka domaćinstva i za nepristupačne krajeve, i da ćemo na taj način još više osnažiti humanitarne aktivnosti, humanost samu kao takvu, i uopšte priliku i mogućnosti da se ljudima pomogne. Srbija je u ovim okolnostima pokazala slogu, pokazala jedinstvo - zaključila je ministarka.

Autor: Iva Besarabić

#Majdanpek

#Milica Đurđević Stamenkovski

#Ministarstvo za rad | boračka i socijalna pitanja

#milica zavetnica

#paketići

