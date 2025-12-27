Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski uručila je danas priznanja "Milunka Savić".

Priznanja je dobilo sedam žena koje su svojim zalaganjem doprinele razvoju u oblasti brige o porodici i očuvanju porodičnih vrednosti.

- Ovih sedam života, sedam sudbina, sedam veličanstvenih dama različite su po godinama, po mestu odakle dolaze, po poreklu, po okolnostima sa kojima su se kroz život susretali, ali sve njih spaja jedna nit, sposobnost da se ostane čovek i onda kada je najteže. Među njima je i jedna devojčica koja je rođena bez ruku ali ne i bez snage. Jedna baka, svedok najtežih zločina. Žena koja je preživela ono što je za mnoge nezamislivo. Ostala je da svedoči, pamti i živi. Žena koja decenijama korača ulicama noseći hranu, lekove i toplu reč onima koji su ostali sami, kao najstariji volonter, ispisala je nove stranice humanosti, solidarnosti i ljubavi prema bližnjima - rekla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da je danas posthumno odlikovana i majka, Vranjanka, Srpkinja, koja je u teškim trenucima za našu zemlju i narod pokazala da je majčinska ljubav veća od svake agresije.

- Odajemo poštovanje i ženi koja je ceo svoj život otvarala vrata svoga doma, deci koja su bez doma ostala. Danas nagrađujemo i jednu devojčicu koja sa rukama u testu čuva tradiciju. Ona nas uči da je čovek živ onda kada radi, kada uči nova znanja i veštine. Sa nama je jedna žena koja je izabrala da zagrli dete koje je svet odbacio. Ovo priznanje koje dodeljujemo drugi put nosi ime Milunke Savić, zato što je bila mera hrabrosti, mera ljubavi, mera požrtvovanja - kazala je ona.

Istakla je da dodelom priznanja odlikuje i celu Srbiju.

- Srbiju kao veličanstvenu, Srbiju kao jedinstvenu, kao autentičnu, kao hraniteljku, Srbiju kao hrabrog borca i junaka koji će izdržati sve. Hvala vam drage dame, što nas podsećate ko smo i šta smo, čak i onda kada se čini da smo zaboravili - rekla je ministarka.

Dobitnice priznanja su Irina Trojanovski, Milja Zečević, Danica Šmic, Lena Kljajić, Vesna Stojković, Milena Todorović, Silvana Veselinović.

Autor: D.Bošković