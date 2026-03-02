AKTUELNO

Društvo

Ivica Dačić dobio emotivnu poruku iz Austrije: Saradnja se nastavlja nakon oporavka

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE ||

Potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću, koji se nalazi na lečenju u Kliničkom centru Srbije, pismo podrške za njegovo brzo ozdravljenje stiglo je i od saveznog ministra unutrašnjih poslova Republike Austrije Gerharda Karnera.

On je u ime austrijskog Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova i u svoje lično ime uputio ministru Dačiću iskrene želje za ozdravljenjem.

Poželeo mu je puno snage, kao i brz i sveobuhvatan oporavak, ističući da je lično zdravlje najveće i najvažnije dobro koje posedujemo, kao i da se raduje da, nakon njegovog ozdravljenja, nastave cenjenu saradnju.

