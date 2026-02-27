Podrška Dačiću od Kine do Austrije: Diplomatski kor i strani ministri uz potpredsednika Vlade

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije saopštava da se od prvog dana hospitalizacije potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, državni vrh Republike Srbije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnici institucija i organizacija, kolege ministri i iz inostranstva, kao i predstavnici diplomatskog kora, pružili punu podršku i želje za brz oporavak ministru Dačiću.

Predsednik Republike Srbijeprvi je obišao ministra, odmah nakon prijema u bolnicu i tom prilikom mu pružio ličnu podršku.

Predsednik Republike kontinuirano se interesuje za njegovo zdravstveno stanje i u stalnoj je komunikaciji sa nadležnim lekarima. U danima iza nas, u Kabinet ministra pristigao je veliki broj poruka podrške i želja za brz oporavak, kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Ministarstvo unutrašnjih poslova izražava iskrenu zahvalnost svim institucijama, organizacijama i pojedincima koji su uputili reči ohrabrenja i solidarnosti.

Među onima koji su uputili poruke podrške su predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić, predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut sa ministrima u Vladi, savetnik predsednika Republike i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, kao i predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.

Reči podrške stigle su i od brojnih međunarodnih partnera i zvaničnika, među kojima je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov, ministar unutrašnjih poslova Mađarske Šandor Pinter, ministar unutrašnjih poslova Republike Severne Makedonije Panče Toškovski, direktor Savezne policije Republike Austrije Mihael Takač i generalni direktor za javnu bezbednost Republike Austrije Franc Ruf.

Ministar Lavrov je u pismu podrške izrazio uverenje da će u teškim trenucima neiscrpna energija i duhovna snaga ministru Dačiću pomoći da prevaziđe bolest, da se vrati u redove pravih patriota svoje zemlje i da će nastaviti da rade zajedno za dobrobit naših zemalja. “Tvoj doprinos je teško preceniti”, poručio je Lavrov.

Ministar Pinter je u svom pismu izrazio iskreno žaljenje zbog zdravstvenog stanja ministra i uputio najiskrenije želje za potpuni i brz oporavak, naglasivši da je u potpunosti svestan značajnih odgovornosti i težine dužnosti koje ministar obavlja, ali da zdravlje mora imati prednost iznad svega. On je izrazio uverenje da će se, nakon oporavka, ponovo sresti i nastaviti saradnju. Ministar Toškovski u svom pismu podrške ističe čvrsto uverenje da će ministra Dačića njegova snaga i optimizam voditi kroz ovaj izazov koji prolazi i da će uskoro nastaviti zajednički da rade noseći napred istu energiju i viziju.

Podršku su uputile i brojne domaće institucije i organizacije, među kojima su Agencija za bezbednost saobraćaja, reprezentativni sindikati policije, Vatrogasni savez Srbije, Udruženje veterana Žandarmerije, Dobrovoljno vatrogasno društvo Užice, Udruženje penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, kao i Nj.K.V. Aleksandar Karađorđević.

Posebno ističemo da su poruke podrške pristigle i od organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, čime su pripadnici policije i zaposleni u sistemu bezbednosti iskazali podršku ministru ne samo kao rukovodiocu resora, već i kao čoveku, kolegi i saradniku sa kojim godinama dele profesionalnu odgovornost i posvećenost službi.



Poruke podrške uputili su i ambasadori Italije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Narodne Republike Kine, Mađarske, Islamske Republike Iran, Japana, Crne Gore, Kraljevine Holandije i Ruske Federacije u Republici Srbiji, kao i predsednik “China Media Group”.



Ministarstvo unutrašnjih poslova posebno zahvaljuje svim pripadnicima sistema bezbednosti, partnerima iz zemlje i inostranstva, kao i građanima Republike Srbije na iskazanoj brizi i podršci.

O daljim informacijama u vezi sa zdravstvenim stanjem ministra javnost će biti blagovremeno obaveštavana, isključivo od strane i u skladu sa procenama lekarskog tima, uz puno poštovanje prava na privatnost.

Autor: D.Bošković