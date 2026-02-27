AKTUELNO

Politika

LAVROV SE OBRATIO DAČIĆU Evo šta mu je poručio

Izvor: Alo.rs, Foto: Tanjug AP/Alexander Zemlianichenko ||

Ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov uputio je reči podrške ministru unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačiću. Lavrov se oglasio povodom lošeg zdravstvenog stanja Ivice Dačića i poručuo mu da će mu u teškim trenucima neiscrpna energija i duhovna snaga pomoći da prevaziđe bolest.

"Uveren sam da će Vam u teškim trenucima neiscrpna energija i duhovna snaga pomoći da prevaziđete bolest, da se vratite u redove pravih patriota svoje zemlje i da ćemo nastaviti da radimo zajedno za dobrobit naših zemalja. Vaš doprinos je teško proceniti", poručio je Lavrov u pismu podrške.

Podsetimo, Ivica Dačić (60) je u sredu hitno smešten u bolnicu i priključen na aparate. Prema poslednjim informacijama, zdravstveno stanje Dačića je nepromenjeno i za sada je stabilno, izjavio je pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Spasoje Popević. On je dodao da se sprovode dopunski dijagnostički testovi.

Autor: A.A.

#Ivica Dačić

#Ruska Federacija

#Sergej Lavrov

POVEZANE VESTI

Politika

U toku pregovori o prodaji NIS-a: Sada je i zvanično, oglasili se iz Kremlja, spomenuli i nacionalizaciju

Politika

'Ukratko, teško je, ali...' Oglasio se doktor koji leči Ivicu Dačića

Politika

Podrška Dačiću od Kine do Austrije: Diplomatski kor i strani ministri uz potpredsednika Vlade

Politika

Oglasio se doktor koji leči ministra Dačića: Nastavljaju se mere intenzivnog lečenja...

Politika

SNAŽNA PORUKA LAVROVA UČESNICIMA SVESRPSKOG SABORA: Zapad želi da rasturi Srbe, jedinstvo potrebnije nego ikad

Svet

'U NEMAČKOJ SE PROMALJAJU GENETSKI NACISTIČKI INSTINKTI' Lavrov: Verovatno žele da povrate svoju nekadašnju veličinu