LAVROV SE OBRATIO DAČIĆU Evo šta mu je poručio

Ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov uputio je reči podrške ministru unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačiću. Lavrov se oglasio povodom lošeg zdravstvenog stanja Ivice Dačića i poručuo mu da će mu u teškim trenucima neiscrpna energija i duhovna snaga pomoći da prevaziđe bolest.

"Uveren sam da će Vam u teškim trenucima neiscrpna energija i duhovna snaga pomoći da prevaziđete bolest, da se vratite u redove pravih patriota svoje zemlje i da ćemo nastaviti da radimo zajedno za dobrobit naših zemalja. Vaš doprinos je teško proceniti", poručio je Lavrov u pismu podrške.

Podsetimo, Ivica Dačić (60) je u sredu hitno smešten u bolnicu i priključen na aparate. Prema poslednjim informacijama, zdravstveno stanje Dačića je nepromenjeno i za sada je stabilno, izjavio je pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Spasoje Popević. On je dodao da se sprovode dopunski dijagnostički testovi.

Autor: A.A.