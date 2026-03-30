HVALA POLITIČARIMA IZ REPUBLIKE SRPSKE I CRNE GORE KOJI SU SE MOLILI ZA MOJE ZDRAVLJE: Ivica Dačić se ponovo oglasio: Neka vam se dobro dobrim vrati!

Predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pononovo se zahvalio ljudima koji su brinuli i molili se za njegovo zdravlje dok je u Kliničkom centru Srbije bolovao od obostrane upale pluća.

- Kao što sam najavio, pokušaću da se još jednom zahvalim svima koji su se molili i brinuli o mom zdravlju, bilo da su kontaktirali sa mnom ili mojom porodicom, sa mojom partijom ili prijateljima. Neke ću sigurno izostaviti ili za neke ne znam, zato se još jednom zahvaljujem svima koji su bili uz mene u najtežim trenucima. Danas ću se posebno zahvaliti političarima iz Republike Srpske i Crne Gore: Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović, Siniši Karanu, Petru Đokiću posebno koji je i lično dolazio u Beograd, kolegi Željku Budimiru, direktoru policije Siniši Kostreševiću, Darku Banjcu, Goranu Selaku, a iz Crne Gore, Andriji Mandiću, Jakovu Milatoviću, Milanu Kneževiću, kolegi Danilu Šaranoviću, Vladimiru Jokoviću, Nebojši Medojeviću, Marku Milačiću, i mnogima drugima. Neka vam se svima dobrim vrati! - poručio je ministar Ivica Dačić na svom Instagram profilu.

Ivica Dačić primljen je u bolnicu 25. februara sa teškom obostranom upalom pluća i iste večeri je intubiran i priključen na aparate za disanje. Sa respiratora je skinut 2. marta, a 10. marta je otpušten iz bolnice na kućno lečenje.

